影／館長躺床報平安！高嘉瑜「獻聲」慰問　館粉秒揪亮點

知名網紅館長館長陳之漢上月28日遭人近距離連開3槍，身上多處槍傷，緊急送醫治療，所幸無生命危險，除引發眾人關注外，術後休養也讓不少政界大咖紛紛前往病房致意。今（1）日館長臉書就貼出一段高嘉瑜來探望他的影片，並開玩笑地表示這是「吟遊詩人施放治療術」，不過就有不少粉絲看了全嚇壞紛紛在底下留言「母湯喔」。

館長貼出病房照報平安後，有不少大咖就前往探訪，而先前有「港湖女神」之名的立委高嘉瑜就曾留言回應「我會唱歌祝福你」，吸引上萬網友按讚，也有粉絲打趣留言「傷好了，耳聾了」、「會不會整個住院的病患聽完病情都加重」，沒想到今日高嘉瑜就實現承諾親自到醫院獻聲祝福。

▲館長剛開始還神態自若，不過表情卻越來越尷尬。（圖／翻攝自館長臉書《飆悍》）

影片中可以看出高嘉瑜就站在館長病床旁，獻唱著招牌曲「隱形的翅膀」，也在臉書表示自己「說到做到，以一首《隱形的翅膀》祝福館長早日康復、勇往直前」，並標註「希望對館長的病情有幫助」，不過畫面中可以發現，在高嘉瑜高歌的同時，館長的神色卻越來越古怪，同時露出尷尬但不失禮貌的微笑，最後實在是忍無可忍只好求饒大喊「我……我傷好很多了……謝謝……」。

▲高嘉瑜開金口後讓不少館粉紛紛求饒。（圖／翻攝自館長臉書《飆悍》）

而影片曝光後，就有不少館粉心疼高嘉瑜的「治療術」沒幫館長補到血，紛紛在影片下方開玩笑的阻止她「究竟是耳膜先裂開還是傷口先裂開」、「怎麼感覺館長一直扣血」、「母湯喔館長才剛好」、「這是我第一次在臉書上看影片，不敢開聲音的一次」、「嚴重影響復原進度」、「嘉瑜姊不要再唱了啊」，就連台南市長也意外被釣出回應「有……天……籟……的……加……持……相……信……館……長……很……快……可……以……康……復……」。（編輯：楊智傑）