巷仔內／蔡先斬後奏！國民黨反美豬策略能成功嗎？

為了抗議蔡政府專斷，中華民國養豬協會31日召集各縣市養豬協會理事長緊急開會，政府雖然派出農委會主委陳吉仲到場「滅火」，但會場依舊砲聲隆隆。苗栗縣養豬協會理事長陳明朝等人質疑政府，當初要求國內豬肉瘦肉精要零檢出，卻開放含瘦肉精的美豬進口，這是什麼道理？若不收回成命，不排除進一步抗爭。另外，雲林縣200多名養豬戶也到縣府陳情，養豬協會理事長許裕聰氣憤喊話中央懸崖勒馬，若不收回成命，不排除帶豬隻北上抗議。
國民黨主席江啟臣31日也在台東縣議會召開記者會，宣布將串聯國民黨22縣市議會黨團，以地方自治條例堅決抵制含瘦肉精的美豬。江啟臣向蔡總統喊話，「請蔡政府深思，人民的健康，不能拿來做為你的利益交換」。
國民黨在全國各地串聯養豬產業，民進黨政府則趕緊提撥100億元基金，協助豬肉外銷和引進訂單，並由農委會主委陳吉仲全力疏通，藍綠之間呈現拉鋸大戰，但這畢竟只是「產業別」的抗爭，能引發更廣大、且全民有感的「健康訴求」，仍待後續發酵。
不管美國堅稱的科學數據，與美國人自己也吃含有瘦肉精的美豬，但的確有歐盟等採取更嚴格的食品管制標準，嚴禁瘦肉精肉品輸往歐洲大陸。健康這議題，似乎成了一種信仰，不管一般人的日常飲食有沒有吃到超標的可能，就是有人堅持不碰、不吃，需要明確標示食品來源。
當初民進黨反對馬政府時代的美牛進口，聲勢浩大，就是透過對「健康的影響」更甚於對養牛產業的衝擊而成功。同樣，時至今日，開放美豬同樣引起部分民眾的質疑，且國人食用豬肉的量大於牛肉，影響更為廣泛，未來滷肉飯、便當菜餚的肉末，如何能清楚標示來源，如何能涇渭分明？都成為嚴厲的挑戰。
今昔對比，民進黨當年反美牛，除了同樣有健康訴求之外，還有上百個外圍的非政府組織NGO相助，透過社會力反撲，讓「政府知道怕」。但時至今日，在蔡英文總統宣布開放美豬之後，NGO似乎集體噤聲了，導致現在的聲勢不如往昔，其原因何在？
國民黨前立委陳學聖最近找出謎底，指出100多個在2012年反瘦肉精美牛的NGO團體，最近除了零星幾個團體發聲之外，其他都安靜無聲。
陳學聖發現，當年的NGO各方領導人，現在都已成為民進黨政府的座上賓。例如，勵馨社會福利事業基金會前執行長紀惠容為現任監委、前主婦聯盟環境保護基金會董事長陳曼麗是民進黨第9屆不分區立委、公民監督國會聯盟前常務理事顧忠華為現任國策顧問、常務監事黃秀端是現任中選會委員、時任理事陳耀祥為現任NCC主委、台灣婦女團體全國聯合會前理事長楊芳婉為前監委、婦女新知基金會前董事范雲為現任民進黨不分區立委、台灣教授協會前環保組委員吳焜裕為民進黨第9屆不分區立委、台灣電磁輻射公害防治協會前理事長陳椒華為現任時代力量不分區立委，族繁不及備載，難怪NGO幾乎全面消音，「時空背景已經不同」。
民進黨曾在2009、2012針對美牛上街頭，痛擊當時的馬政府，要求重啟談判，但強勢的美國，在主客觀條件下，沒有對台灣退讓，但國民黨的元氣卻因此重傷。現在2020年主客易位，國民黨呼籲蔡政府說出「到底交換了什麼」，讓全民付出美豬的代價，至少該讓民眾知道。國民黨目前正在積極串聯中，其策略仍有成功一搏的機會，唯獨整張拼圖缺了NGO這一塊，未來還要加把勁。
張麗善率上百豬農反對瘦肉精豬肉進口 要中央懸崖勒馬 行政命令開放美豬牛無監督機制？學者笑：有！但形同具文 名家論壇》羅承宗／蔡英文是獨裁總統、繞過國會？