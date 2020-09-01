鐵路地下化讓桃園轉大人　蘇貞昌：中央負擔786億

蘇貞昌表示，總統蔡英文特別交代，桃園鐵路地下化經費的重擔，中央無論如何都要扛起來﹔蘇同時提到，當年桃園規劃鐵路高架化，中央只需要負擔199億，如今改做地下化，總預算增加到1047億；蔡總統重視地方建設，上任後中央補助給地方的統籌分配款每年增加已達640多億，蔡總統一直對地方非常重視，地方減少負擔好幾百億，蘇還強調，「但是未來土地回收如果有賺錢，也要照比例回饋給我們(中央)，這個帳要算清楚。」
鄭文燦指出，目前軌道建設從雙北延伸到桃園已經是現在進行式，因為前瞻計畫， 雙北的軌道建設延伸到桃園，當年鐵路地下化因民眾不接受而停擺很久，在他上任後經過歷經多次努力，終於能夠陸續在中壢站完成先導工程，未來桃園、中壢兩地的三鐵共構車站完成後，將形成新的交通樞紐及商業重心；同時，鐵路地下化將消除20個平交道、8個高架橋及8個地下道，對桃園市的都市縫合及都市發展有很大的幫助，這些都是需要決策的魄力，也需要穩健的預算，更需要工程單位的協調。
蘇貞昌說，期待鄭文燦展現協調能力，要求鐵路地下化跟捷運要同時施工，「桃園市府團隊一定要做到最好，讓工程不會延宕，能夠加快」，因為桃園的進步，能讓台北、新北與桃園變成1小時生活圈，這個重大發展，一定對桃園最有力量，桃園展現後來居上的機會掌握及能力，也讓人民見識到國家建設的魄力。