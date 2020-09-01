國民黨修憲專家會議　警示江啟臣「勿為修憲而修憲」

立法院民進黨團表態將修憲並成立「修憲委員會」，國民黨團為了因應，最近也陸續拋出恢復閣揆同意權、總統國情咨文常態化等提案。今天在國民黨中央舉行的專家會議，黨主席江啟臣全程參與傾聽，出席者包括：前司法院副院長蘇永欽、前大法官陳春生、前監察委員李復甸、律師李念祖、學者廖元豪，和十多名國民黨立委，眾人就中華民國修憲史、影響、問題和策略深入交換意見。
國民黨立委李貴敏轉述這場會議的過程，指出有學者提醒民進黨身為國會多數，但目前只看到總統的修憲宣示，卻沒有具體修憲方向，國民黨是否會「落入為了修憲而修憲」？對憲政的穩定是否得當？作為關鍵少數的國民黨必須格外注意。
另有學者指出，憲法是根本大法，本就不宜輕易更動，國外例如日本，對修憲更是慎重，此外修憲可以修得更好，也有可能「修惡」，例如第四次修憲就修掉了行政院長同意權，使得原先憲政的權力均衡受到很大打擊，因此除了廢考監等提案需要格外慎重，也不妨思考恢復閣揆同意權的修憲可能。
江啟臣指出，感謝與會學者與專家對各項修憲提案內容和策略的評析，國民黨與黨團會列入參考，經審慎考量再定調，尤其國民黨在修憲議題上握有否決權，所以有責任回應社會關注的議題，必須有論述、有主張，並符合民眾的期待。
李貴敏表示，法律人對公開辯論都不陌生，真理是越辯越明，國民黨絕不嘩眾取寵，或為了修憲而修憲，也不會畫地自限。