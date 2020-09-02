NOW早報／捷克議長立院演說　「我是台灣人」博滿堂彩

睽違45年！捷克議長立院演說 「我是台灣人」博滿堂彩





捷克參議院議長韋德齊率團訪問台灣，並獲立法院長游錫堃邀請在立院演講，成為非邦交國議長在立院演講第一人。韋德齊以美國總統甘迺迪「我是柏林人」名言為例，闡述民主重要性，並以中文直說「我是台灣人」，表達對台灣支持，獲得全場朝野立委起身鼓掌致意。而對於韋德齊到訪，游錫堃除致詞歡迎，也代表立法院致贈紀念議事槌、立法院「國會外交榮譽一等獎章」給韋德齊。





今日天氣／西南風影響！中南部有局部雨 南部降雨率最高

今（2）天西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部降雨機率高，容易出現局部較大雨勢，請多留意，至於北部及東半部則為多雲到晴的天氣，午後東北部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，除南部和昨天類似，高溫約32度以外，其他地方普遍會比昨天熱，高溫可以來到34至36度，尤其北部、東半部及金門有局部36度以上高溫發生機率，外出請注意防曬並多補充水分。





坦言開放美豬決定倉促 陳時中：食品標示示範區下週出爐





衛福部長陳時中昨（1）天一早來到台北國際會議中心，參與2020行政院生技產業策略諮議委員會議開幕式，陳時中抵達會場前針對美豬議題受訪，面對有餐飲業者反應，美豬相關產品的標示上很困難，陳時中表示，現在就直接安排做一些示範區，大家就可以根據示範區，看做得到、做不到，或是需要什麼幫忙，不管是消費者、廠商或是攤販，各類的意見都採納。





陳時中強調，這些都要實際做，用說的講不清楚，就實際做看看。另外記者追問，陳時中口中的食品標示示範區最快何時定案，陳時中鬆口表示，目前安排在下禮拜要陸陸續續的出來。





而在會後陳時中再度遭問，開放美豬進口政策是幾時被告知的，對此，他則回應，這政策形成當然有一段時間，確實在決定我們有做長期準備，他也坦言，決定的時間最後確實比較倉促一點，不過決策很明快，因此就根據科學證據跟國際接軌，也會加強查驗，要讓大家可以放心。



▲衛福部部長陳時中，昨（1）日受邀出席2020行政院生技產業策略諮議委員會議。（圖／攝影林柏年攝）

影／館長躺床報平安！高嘉瑜「獻聲」慰問 館粉秒揪亮點





知名網紅館長館長陳之漢上月28日遭人近距離連開3槍，身上多處槍傷，緊急送醫治療，所幸無生命危險，除引發眾人關注外，術後休養也讓不少政界大咖紛紛前往病房致意。昨（1）日館長臉書就貼出一段高嘉瑜來探望他的影片，並開玩笑表示這是「吟遊詩人施放治療術」，不過，就有不少粉絲看了全嚇壞，紛紛直呼「母湯喔」。





館長貼出病房照報平安後，不少大咖都前往探訪，有著「港湖女神」之名的立委高嘉瑜就曾留言回應「我會唱歌祝福你」，沒想到1日高嘉瑜就實現承諾，親自到醫院獻聲祝福。而從影片中可見，高嘉瑜就站在館長病床旁，獻唱招牌曲張韶涵的《隱形的翅膀》，更在臉書表示自己「說到做到，以一首《隱形的翅膀》祝福館長早日康復、勇往直前」，並標註「希望對館長的病情有幫助」。





不過，從畫面可以發現，在高嘉瑜高歌的同時，館長的神色越來越古怪，露出尷尬又不失禮貌的微笑，最後實在是忍無可忍，只好求饒大喊「我...我傷好很多了...謝謝！」而畫面曝光後，不少館粉則心疼高嘉瑜的「治療術」沒幫館長補到血，紛紛開玩笑留言，「究竟是耳膜先裂開還是傷口先裂開」、「母湯喔館長才剛好」、「這是我第一次在臉書上看影片，不敢開聲音的一次」，就連台南市長也意外被釣出回應「有……天……籟……的……加……持……相……信……館……長……很……快……可……以……康……復……」





高雄失蹤少女竟藏在4樓密室夾層 警方平安帶回





高市14歲少女北上新竹失蹤3天，警方昨（1）日上午在竹東鎮羅姓保全母親的出租套房夾層密室尋獲她。三民二分局局長梁東山表示，除了先前被捕的盧姓司機，昨天落網的羅姓嫌犯，王姓男子擔任出租套房管理員可能也知情涉案，將以略誘罪和強制罪，將羅姓、王姓兩名嫌犯帶回高雄偵辦，少女目前平安，羅男的妻子也被警方帶回協助調查。



▲高市14歲少女北上新竹失蹤3天，警方昨（1）日上午在竹東鎮羅姓保全母親的出租套房夾層密室尋獲她。（圖／警方提供）

老公剝蝦全給她吃！人妻感動12年 「真相」曝光超傻眼



