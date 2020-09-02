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TAIWAN變大了！行政院公布護照新封面　明年一月發行

記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-09-02 10:52:41update2020-09-02 10:56:41

▲行政院公布新版護照封面，放大TAIWAN字樣，並縮小英文國名。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.09.02）
▲行政院公布新版護照封面，放大TAIWAN字樣，並縮小英文國名。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.09.02）
立法院7月通過華航、護照的正名公決案，要求提升台灣辨識度，並請行政部門研提具體作法。行政院上午10時舉行記者會，公布新版護照封面，重點在於，放大「TAIWAN」（台灣）字樣，縮小「REPUBLIC OF CHINA」（中華民國），以避免和對岸中國混淆。新版護照將於明年一月發行，屆時國人不管手上的護照效期是否到期，都可申請換發。

外交部長吳釗燮上午親自出席新版護照封面記者會，公布改版重點。變更之處包括，放大「TAIWAN」字樣，並移動「護照」、「PASSPORT」字樣的位置，讓「TAIWAN」和「PASSPORT」上下緊鄰。此外，縮小英文國名「REPUBLIC OF CHINA」，並移動位置，改為環繞國徽。

新版護照封面的不變之處在於，中文國名與字體、國徽以及封面顏色。

▲護照封面改版，左為原本封面，右為新版封面，放大TAIWAN字樣，且縮小英文國名。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.09.02）
▲護照封面改版，左為原本封面，右為新版封面，放大TAIWAN字樣，且縮小英文國名。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.09.02）
吳釗燮指出，明年一月發行新版護照，在發行前的二個月會周知各國。至於現行護照，只要在效期內都可以繼續用，不過如果國人想要提前換發，無論效期還有多少，都可以申請提前換發。而換發護照的規費，跟舊版一樣都是1300元。

新版護照封面將英文國名縮小，會不會引發反彈？吳釗燮說，在討論過程中，希望將所有重要元素都能保留下來。今年肺炎疫情爆發以來，國人希望凸顯台灣能見度，不要被國際誤解是來自中國，因此，這樣的做法可以避免外界混淆，也維持正式國名、國徽在封面上。

未來將有兩個版本的護照，會不會造成國際混淆？吳釗燮說，護照改版將通知國際航空運輸協會，也會周知各國政府機場港口海關、各航空公司與相關機關，造成混淆的狀況應該可以排除。

另外吳釗燮也說，這次改版護照封面，費用是在現有的預算之內，並沒有增加額外成本。

關鍵字

護照 封面 改版 吳釗燮 外交部

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