TAIWAN變大了！行政院公布護照新封面　明年一月發行

外交部長吳釗燮上午親自出席新版護照封面記者會，公布改版重點。變更之處包括，放大「TAIWAN」字樣，並移動「護照」、「PASSPORT」字樣的位置，讓「TAIWAN」和「PASSPORT」上下緊鄰。此外，縮小英文國名「REPUBLIC OF CHINA」，並移動位置，改為環繞國徽。
新版護照封面的不變之處在於，中文國名與字體、國徽以及封面顏色。
吳釗燮指出，明年一月發行新版護照，在發行前的二個月會周知各國。至於現行護照，只要在效期內都可以繼續用，不過如果國人想要提前換發，無論效期還有多少，都可以申請提前換發。而換發護照的規費，跟舊版一樣都是1300元。
新版護照封面將英文國名縮小，會不會引發反彈？吳釗燮說，在討論過程中，希望將所有重要元素都能保留下來。今年肺炎疫情爆發以來，國人希望凸顯台灣能見度，不要被國際誤解是來自中國，因此，這樣的做法可以避免外界混淆，也維持正式國名、國徽在封面上。
未來將有兩個版本的護照，會不會造成國際混淆？吳釗燮說，護照改版將通知國際航空運輸協會，也會周知各國政府機場港口海關、各航空公司與相關機關，造成混淆的狀況應該可以排除。
另外吳釗燮也說，這次改版護照封面，費用是在現有的預算之內，並沒有增加額外成本。