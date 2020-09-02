江啟臣批蔡英文美豬風格「對內獨裁、對外未談先投降」

江啟臣說，上周五蔡總統宣布進口瘦肉精美豬，對豬農、消費者等都造成非常大的衝擊，政府在沒有做好任何溝通和準備之下，就貿然突襲式進口，讓國人沒有任何準備，連政府也沒做好因應，執政黨立委甚至搞不清楚，負責食安把關的衛福部、負責農業輔導的農委會，也都搞不清楚狀況。面對民眾的質疑，官方的回答都是荒腔走板。
江啟臣指出，蔡政府真的準備好了嗎？做這樣的決定，換到了什麼？犧牲國人健康，到底換到什麼？至今沒有得到任何具體的答案，大家只知道蔡總統拿我們的健康去妥協，但這並不是一個對等談判，犧牲全民健康換到什麼？「未談，就已經先投降了，這樣的犧牲，全民絕對不會接受，在野黨絕對會強力監督，強力捍衛全民的健康」。
記者也問到自費醫材上限被蔡政府悄悄上網公告、偷渡過關一事，江啟臣回答，這就是蔡政府的行事風格，很多事情都用偷渡、偷襲，或用多數暴力的方式通過，這次是不想讓立法院監督，包括進口瘦肉精美豬問題，或攸關全民福祉的政策等問題，都想躲過國會的監督。
江啟臣強調，躲過監督，也不做說明，這跟獨裁有什麼兩樣？人民投票給妳，賦予妳權力，但民主社會中，權力與制衡，一樣都不能少，沒有制衡的權力，只會構成腐化、貪腐與獨裁，希望全民了解民主中制衡的重要性，國民黨會扮演在野黨的監督制衡力量，希望民眾支持國民黨的制衡。