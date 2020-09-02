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農委會快閃修瘦肉精法令　國民黨團：一人一信灌爆農委會

記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-09-02 12:06:21

▲農委會快閃公告，將瘦肉精相關法案，國民黨團號召民眾寫電子郵件，灌爆農委會信箱。 （圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.02）
▲農委會快閃公告，將瘦肉精相關法案，國民黨團號召民眾寫電子郵件，灌爆農委會信箱。 （圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.02）
總統蔡英文上個月28日宣布開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，同一天農委會公告修正「動物用藥殘留標準」，將定出豬隻萊克多巴胺的容許量標準，並開放民眾討論，但預告期僅7天，立法院國民黨團2日召開記者會，號召民眾一起「寫爆農委會信箱」，要求農委會召開公聽會或聽證會向大眾說明。

國民黨團書記長林奕華指出，在民進黨2016年剛上台時，曾為了強化與國際規範接軌、落實開放透明的政府，要求法規命令的草案要提早60天前公告，採納民眾意見，若遇到特殊情況要縮短預告崎，則要說明理由，但這次農委會縮短公告期剩7天，且未說明理由，林奕華痛批農委會「暗渡陳倉、偷偷摸摸」。

林奕華比喻，即便台灣法令明文禁止店家販賣菸酒給未滿18歲的青少年，但實際上仍有不少人弄得到菸酒，連法規明文禁止都無法完全控管，即使農委會主委陳吉仲表示未來會以「不發藥證」來控管，只要萊克多巴胺開了大門，就算農委會不發藥證，還是有人有本事去弄到藥來用。林奕華號召民眾4日以前，寄信到農委會的電子信箱表達意見，也呼籲農委會依照行政程序法第155條，當人民有意見時，舉辦聽證會或公聽會向大眾說明。

立委葉毓蘭感嘆說，上星期五可說是台灣食安的黑色星期五，負責食安的衛福部長陳時中竟說「用進口瘦肉精豬換台灣國際地位」，她指出上個月美國衛生部長阿薩爾來台訪問，把蔡英文、習近平搞錯就罷了，台灣跟美國要新冠肺炎的疫苗沒要到，反而被強灌萊克多巴胺。

立委洪孟楷表示有醫護人員爆料，衛福部對各醫院施壓，希望他們替瘦肉精背書，且「發文引發民怨，要醫院自己來承擔，不能說中央要求他們背書」，洪痛批「民進黨政府在2011、2012高喊拒絕瘦肉精，現在不敢出來就算了，還要第一線醫護人員幫你們擋子彈，你們良心在哪？」

立委李德維則批評蔡政府是「小偷政府」，不僅偷走民眾反映意見的時間，也偷走了民眾的食品安全、身體健康，他強調，食品安全、國民健康不分藍綠，雖然教育部稱營養午餐一律用國產豬，但誰能保證香腸、水餃、肉鬆沒有包含美國豬？

關鍵字

瘦肉精 美豬 農委會 國民黨團 動物用藥殘留標準

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