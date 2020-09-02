新版護照封面「變動小」！挨轟浪費稅金　行政院1圖打臉

行政院外交部今（2）早公布新版護照封面，除了放大TAIWAN字樣外，也縮小了英文國名「Republic of China」，更調整位置以「文繞圖」的方式改為環繞國徽。行政院於記者會也提到這次修正主軸有三大重點，包含變動最小、凸顯台灣、英文國名調整呈現方式，不過也因為這項「變動最小」的設計，就有不少民眾認為此舉是「浪費人民稅金」，抱怨「沒事找事做」。

今年七月立法院通過華航、護照的正名公決案，為凸顯台灣辨識度避免與中國混淆，請行政部門研提具體作法。行政院今日上午10時舉行「新版護照封面」記者會，由丁怡銘發言人主持，外交部吳釗燮部長出席說明。

吳釗燮就表示此次新版護照有3大重點，除了封面縮小「Republic of China（中華民國）」字樣改為環繞國徽，也放大了「TAIWAN（台灣）」字樣，更重要的是以「不增加預算的方式印製」，外交部領事事務局將於明年一月發行新版護照，屆時國人手上護照是否到期，都可申請換發，民眾若想提前換發也可以，但仍得自行繳交換發規費1300元。

▲護照封面改版，左為原本封面，右為新版封面，放大TAIWAN字樣，且縮小英文國名。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.09.02）

新護照封面更換的消息曝光後，有民眾就認為「看起來有改跟沒改沒差很多！ 設計蠻瞎的」、「真的有點沒必要」、「無聊！錢亂花」、「希望不要浪費我的血汗錢啊」。對此，行政院則貼出一張圖解釋新版護照僅更動封面設計「在年度預算以內，沒有增加其額外成本」，既無涉及其他內頁防偽設計的變動，也不需要重新採買原物料，可依照原採購契約辦理。

▲行政院也在消息公布後一張圖回應民眾成本疑慮。（圖／翻攝《中華民國行政院》臉書）

此外，也有網友支持這項改動，更表示「沒有多花預算的版本很瞎可以理解，但趁正式發行前可以採取一些意見。希望可以有煥然一新的封面設計，更有台灣特色。我願意多花錢！」、另外立委王定宇也強調這個「變動最小」的設計方便外國海關辨識，能夠「最小化台灣內部矛和衝突盾，達到最大化國際外部辨識和與China區別」。（編輯：楊智傑）