開放美豬牛換到什麼？蔡英文親揭真相

蔡英文今天接受媒體訪問時表示，她知道最近很流行「交換說」，但事實上並沒有所謂的交換，而是因為這樣的政策符合經濟利益、總體戰略目標，在基於國際科學標準的基準下，做出這樣的決定，向國際社會說明，台灣有解決困難的決心跟能力，答應的事情會排除困難來達成，同時盡最大努力保護國人健康。
蔡英文強調，現在是非常關鍵的時刻，尤其疫情之後，國際經濟情勢正在變化當中，結構也發生改變，供應鏈也會發生重組，而此刻就是要展現處理經貿問題的能量跟決心，有助於台灣跟各國合作，未來台灣也能因此在全球經濟結構中扮演關鍵角色。
此外，蔡英文日前也預告，台美間將展開經濟對話，至於何時進行？蔡英文表示，歡迎美方這次做的決定，確切日期跟安排再決定後會向國人報告；美國確實是台灣最重要貿易夥伴，這次疫情帶來的改變，台灣政府希望透過對話，拓展雙方的合作領域，加強現有的合作。
未來不論重新佈局，高科技產品供應鏈，強化雙邊投資，擴大基礎設施能源部門的合作到智慧財產權的保護等，台美雙方合作可以鞏固，對國際社會帶來真正進展，把台灣經濟帶到另外一個層次。
美方近期也重申了對台6項保證，對台灣來說是什麼樣的意義？蔡英文說，這是美方首次公開6項保證的內容，美方強調這是對台政策的重要基礎，而這個宣示，意味更清楚更明確。由於中國軍事活動衝擊區域安全，美方此舉代表對台海穩定及台灣安全的重視。作為民主國家，台灣會善盡區域成員責任，跟美國等理念相近的國家共同努力。
另外，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪問台灣，昨日在立法院的演說中，以中文說出：「我是台灣人」藉以表達對台灣的支持。蔡英文表示，相信很多台灣人都會跟她一樣感到十分感動，韋德齊想表達的，無非是對台灣堅定的支持與認同；台灣和捷克都經歷過艱辛民主化道路，可以體會台灣人的堅持跟努力，經過國人努力，台灣代表的就是民主自由普世價值的堅持，這過程艱辛挑戰不斷，只要堅持就會有越來越多人排除打壓威脅。