反美豬！國民黨：9月6日發動全民食安公投

以下是江啟臣在中常會有關美豬的談話全文：
各位中常委、黨務主管、媒體朋友，大家午安大家好。
上星期五，蔡英文總統粗暴突襲，在「不願接受國會監督」、「不與地方政府溝通」、「不管產業衝擊」、「不顧人民健康」及「沒有社會共識」的四不一沒有的狀況下，貿然宣布開放含瘦肉精美國豬肉，以及三十個月齡以上的美國牛肉進口。不但缺乏風險管控以及配套，更未與社會大眾進行溝通說明，以全民健康作為利益交換的代價，令人憤怒與失望。
民進黨說，時空環境不同！事實是，沒有時空環境不同，只有換了位子換了腦袋。非治療疾病的動物用藥，一直都有爭議，截至目前為止，歐盟仍禁止使用瘦肉精。民進黨過去一向以高標準食安自稱，應該向歐盟學習，而不是對美國卑躬屈膝。
民進黨說，不應該一國多制！現實是，沒有一國多制，是中央任意開大門，地方必須嚴把關。我們主張，民進黨政府無法承受美國壓力，就應該讓地方政府嚴管，中央做不到地方來守護。
民進黨說，要爭取簽訂自由貿易協定（FTA）。現實是，沒有看到談判進展，只有看到自失籌碼。民進黨在上貿易談判桌前宣布開放有爭議的美國農產品進口，已經陷入美方繼續喊價，持續要求我方退讓，施壓降低貿易順差的窘境，最後可能人財兩失。
民進黨說，不會傷害養豬產業。現實是，沒有配套措施，只有漫天喊價！養豬產業需要健全的產銷制度，讓豬農更有競爭力。政府應該積極協助養豬產業的轉型與升級，開拓台豬的海外市場。這些甚至都是平常未開放前，政府就該做好的事情，現在沒有建立配套就開放，將扼殺國內剛剛擺脫口蹄疫情的養豬產業。
民進黨說，不會犧牲國人健康。現實是，食安稽核量能堪憂！馬政府時期的牛豬分離，已經是食安底線。豬肉加工品多元，熟食運用外賣的機會更高，如何做好產地標註、地方政府怎麼稽查？缺乏與執行的地方政府溝通，瘦肉精美豬將成為食安重大風險。
接下來，我們不但將透過立法院黨團，針對行政程序進行強力監督，也會與產業界、社會團體共同發聲，甚至不排除上街抗爭。更將發起全民食安公投，以九月六日全國黨代表大會，作為全國公投連署起點，結合理念一致的公民團體，以具體的行動反對民進黨粗暴的決策，維護人民的健康權。
今天的中常會，我們將通過許多重大的改革議案，交由全代會議決，彰顯我們對於改革的決心。我們要決定未來本黨財務穩健的執行方向。我們要確立國民黨對於青年人才培育的作為。我們要決定未來組織改革的具體變革。我更要再次確立本黨對於兩岸交往的堅定立場與核心價值。
改革不是一人獨行，是整隊出發。經歷半年的共識凝聚，包括專家座談建議、基層黨代表溝通，以及黨員民意調查等。我們已經決定方向，堅定信心，現在就要邁出改革的步伐。我要再一次懇請所有中常委夥伴，展現國民黨改革的決心，共同支持改革方案。讓外界看到不一樣的中國國民黨，讓社會感受國民黨明確呼應社會的期待，才能重拾國人對國民黨的支持，堅定我們一起「護台灣」、「保民主」、「拚未來」的信念。
中國國民黨加油！台灣加油！ 中華民國加油！謝謝大家！