新護照保留「國民黨黨徽」？帶你辨別黨徽與國徽的差別

針對國民黨黨徽以及中華民國國徽，都是採用清朝末期革命烈士陸皓東所設計的「青天白日旗」為基底。從1893年起國父帶領興中會謀劃革命推翻清朝時，就使用此「青天白日旗」作為革命軍的軍旗。直到1919年中國國民黨正式成立後，也沿用該旗作為黨旗。而隨著1928年（民國十七年）制定中華民國國徽國旗法後，也沿用青天白日旗的設計成為國徽，並加上「滿地紅」的意象設計為「國旗」，並且使用至今。
而針對外界認為國民黨黨徽與中華民國國徽太過相近一事，從過去就已經紛擾至今。而兩者的差別在於國徽中的「白日」形狀較小，而國民黨黨徽的青天白日是與邊緣相連的。黨徽之十二道曙光直接觸及外環，但國徽較為內斂，不觸及外圍。 在意涵上，國徽中青天大於白日光芒，象徵天上青天廣闊無邊，青天中白日高遠，遠有先人、歷史意涵，代表中華民國全體，勿忘歷史先賢先烈為民犧牲奉獻。中國國民黨黨徽中白日廣大代表中國國民黨先賢同志革命精神，猶如太陽般強烈不熄，革命態度寧死不屈。
不過礙於過去時代緣故，國民黨徽與中華民國國徽過於相似，是不爭的事實。仍有不少民眾認為，應當用其他可以代表台灣的意象圖示，像是「台灣地圖、玉山，甚至黑熊、石虎。」不過也有不少民眾認為，能夠將TAIWAN的字體放大，並且縮小CHINA的呈現，已經極力避免與中國混淆，讓世界看見台灣，並且在變動最小、花費最少的情況下，達到最大的功用。