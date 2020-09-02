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新護照保留「國民黨黨徽」？帶你辨別黨徽與國徽的差別

記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-09-02 15:38:42update2020-09-02 15:45:29

▲行政院2日上午偕同外交部召開記者會，宣布新版的護照封面，不過在此時「中華民國國徽與國民黨徽」過於相似的議題，又再度引發討論。（圖／外交部提供）
▲行政院2日上午偕同外交部召開記者會，宣布新版的護照封面，不過在此時「中華民國國徽與國民黨徽」過於相似的議題，又再度引發討論。（圖／外交部提供）
行政院今天（2日）上午舉行「新版護照封面」記者會。負責說明的外交部長吳釗燮表示，新版護照有3大重點，包括：封面縮小「Republic of China」字樣，放在國徽旁邊，並放大「TAIWAN」字樣，但仍保留國徽。不過保留國徽一事則引發外界討論，不只時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，護照的國徽仍與中國國民黨的黨徽高度相似外，網路上也有網友直言「為什麼護照上會有『車輪黨』黨徽？」而NOWnews今日新聞就來頗析黨徽與國徽的差別，以及其歷史脈絡。

針對國民黨黨徽以及中華民國國徽，都是採用清朝末期革命烈士陸皓東所設計的「青天白日旗」為基底。從1893年起國父帶領興中會謀劃革命推翻清朝時，就使用此「青天白日旗」作為革命軍的軍旗。直到1919年中國國民黨正式成立後，也沿用該旗作為黨旗。而隨著1928年（民國十七年）制定中華民國國徽國旗法後，也沿用青天白日旗的設計成為國徽，並加上「滿地紅」的意象設計為「國旗」，並且使用至今。

▲左為中華民國國徽，右為中國國民黨黨徽，兩者的差別在於圖中「白日」的部分，與底部「青天」的外圍距離。國徽保留的部分較多，而中國國民黨徽則與邊緣切齊。（圖／NOWnews今日新聞製作）
▲左為中華民國國徽，右為中國國民黨黨徽，兩者的差別在於圖中「白日」的部分，與底部「青天」的外圍距離。國徽保留的部分較多，而中國國民黨徽則與邊緣切齊。（圖／NOWnews今日新聞製作）
而針對外界認為國民黨黨徽與中華民國國徽太過相近一事，從過去就已經紛擾至今。而兩者的差別在於國徽中的「白日」形狀較小，而國民黨黨徽的青天白日是與邊緣相連的。黨徽之十二道曙光直接觸及外環，但國徽較為內斂，不觸及外圍。 在意涵上，國徽中青天大於白日光芒，象徵天上青天廣闊無邊，青天中白日高遠，遠有先人、歷史意涵，代表中華民國全體，勿忘歷史先賢先烈為民犧牲奉獻。中國國民黨黨徽中白日廣大代表中國國民黨先賢同志革命精神，猶如太陽般強烈不熄，革命態度寧死不屈。

▲中華民國國旗與中國國民黨旗。（圖／NOWnews今日新聞製作）
▲中華民國國旗與中國國民黨旗。（圖／NOWnews今日新聞製作）
不過礙於過去時代緣故，國民黨徽與中華民國國徽過於相似，是不爭的事實。仍有不少民眾認為，應當用其他可以代表台灣的意象圖示，像是「台灣地圖、玉山，甚至黑熊、石虎。」不過也有不少民眾認為，能夠將TAIWAN的字體放大，並且縮小CHINA的呈現，已經極力避免與中國混淆，讓世界看見台灣，並且在變動最小、花費最少的情況下，達到最大的功用。

關鍵字

護照 中華民國 中國國民黨 國徽 黨徽

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