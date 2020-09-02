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接見韋德齊　蘇貞昌承諾：多提供機會給捷克人才來台

記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-09-02 16:52:21update2020-09-02 16:56:08

▲行政院長蘇貞昌（左）接見捷克參議院議長韋德齊，蘇貞昌說，會多提供機會給捷克優秀人才到台灣求學，增加兩國友誼。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌（左）接見捷克參議院議長韋德齊，蘇貞昌說，會多提供機會給捷克優秀人才到台灣求學，增加兩國友誼。（圖／行政院提供）
行政院長蘇貞昌今（2）日下午接見捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）一行人，兩人見面時，以碰肘取代握手，隨後蘇貞昌和韋德齊互贈禮物，蘇還拿出台灣超商就買得到的捷克啤酒歡迎韋德齊。蘇貞昌表示，他已交代外交部和教育部，多提供機會給捷克優秀人才到台灣求學，增加兩國友誼。

蘇貞昌致詞表示，韋德齊昨天在國會演講，特別以中文說「我是台灣人」，讓國人特別感動，國會議員不分朝野、起立熱烈鼓掌，他看了也非常高興。他身為行政院長，要赴立院報告演講、接受質詢，「從來沒有給我那麼熱烈的掌聲，讓我很羨慕」。

蘇貞昌說，雖然兩個國家距離遙遠，但台灣人對捷克印象非常好，過去兩年就有超過18萬人到捷克訪問旅遊，在台灣超商，也可以買到捷克啤酒。

蘇貞昌還透露，他十幾年前帶太太到布拉格的查理大橋，掛了愛情鎖，「到現在夫妻感情很好」。而我當台北縣長（現新北市）的時候，在漁人碼頭也蓋了一座情人橋。

▲行政院長蘇貞昌拿出台灣超商就買得到的捷克啤酒，歡迎捷克議長韋德齊。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌拿出台灣超商就買得到的捷克啤酒，歡迎捷克議長韋德齊。（圖／行政院提供）
 

蘇貞昌指出，捷克是台灣在歐盟投資的重鎮，各方面的投資達十幾億美金，創造一萬多個中高階就業機會。未來會鼓勵我國廠商多到捷克投資，尤其捷克通過避免重複課稅、逃稅的協定，明年一月實施之後，對我國廠商赴捷克投資有更大的鼓勵、更好的機會。

蘇貞昌也感謝捷克參議院以及各界大力支持支持台灣加入WHO，希望透過兩國繼續合作，讓台捷在國際上更多空間、多方面的合作。

蘇貞昌指出，捷克隨團的翻譯，曾在台灣學習語言，他特別交代外交部和教育部可以多提供機會，給捷克優秀人才到台灣學習語言和取得學位，增加兩國更多了解和友誼。

隨後韋德齊說，聽到蘇貞昌當縣長的時候建了一座橋，他希望通過這次訪問，可以建一座連結捷克跟台灣的橋樑。相信這不會是第一座橋樑，也不會是最後一座橋樑。

關鍵字

捷克 韋德齊 蘇貞昌 接見 參議院

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