昨非今是又何妨！施明德力挺蔡英文：歷史會證明你是對的

施明德今日在臉書以「昨非今是又何妨」為題發文表示，「蔡英文總統宣布開放美牛美豬進口及相關配套措施，我內心的聲音是：「終於有個像樣的國家領導人作出智慧的決策了！」施明德認為，領導人就是要引領國家走正確的方向，「如果一昧的媚俗，討好選民，屈服某個企業或利益族群，必將傷及國家整體長遠的利益」。
施明德強調，「美豬美牛的問題早就該解決了。不解決，已使食安問題變成國安問題了。瘦肉精比起台美自由貿易協定，台美關係的進一步發展和國防安全，孰重孰輕？難道不是一看就懂的事嗎？」施明德也指出，「何況，美豬美牛進口又不是國家強迫人民一定要買要吃；何況，瘦肉精的含量已被限制，並提醒有相關疾病的人勿食；何況，還有其他配套...這個政策，還沒有到逼迫人民犠牲小我的程度」。
施明德直言，多年來藍綠隨著執政在野轉換跟著改變立場，「瘦肉精在台灣早已變質，已不是食安問題而是權鬥的道具了」。施明德進一步點出，「露骨地說，天下沒有白吃的午餐，為了台灣的國防安全，台灣沒有永遠不進口美牛美豬的選項。親美是台灣為了存活被迫的唯一選擇，除非你想被中國統治，除非中國願意和台灣平等和平共存。後一盲點，是中國必須深自反省的」。
施明德最後呼籲，「蔡總統，挺住！￼歷史會證明你是對的」，強調自己願公開支持蔡英文這個整體性、發展性、前瞻性的智慧和勇敢的決策，「因為我相信蔡英文這個決策是正確的。至少，他是兩害之間取其輕了。領導人有時不得不做這種痛苦的抉擇。放任問題存在而發展成困擾，才是失職」。（編輯：倪浩軒）