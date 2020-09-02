蔡英文出席歐洲日晚宴　盼雙邊擴大合作、洽商投資協定

蔡英文說，她非常感謝歐洲在台商務協會理事長尹容（Giuseppe Izzo）理事長的邀請。也要再次感謝歐洲經貿辦事處高哲夫（Filip Grzegorzewski）處長、歐盟及所有會員國支持台灣加入世界衛生組織，同時感謝歐盟各界對台灣再生能源產業及政策的大力支持。
蔡英文指出，今年台灣與歐盟會員國都遭逢疫情帶來的許多挑戰。值此關鍵時刻，我們有機會重新思考布局整體國際供應鏈和經濟策略。台灣一直積極防治國內疫情，同時協助全球各國一起抗疫，以口罩生產為例，疫情爆發前，台灣每天只生產180萬片，但到了5月中，就躍為全球第2大生產國，日產超過2000萬片。
蔡英文表示，我們深知戰略物資的自給自足，對因應這場健康危機，是十分重要的，因此我們迅速提升產能。在產能達到既定目標後，台灣捐贈了超過5100百萬片口罩給全球80多個國家。而這些「台灣製造」的口罩大部分透過歐盟救援機制RescEU及雙邊管道送給我們在歐洲的友人。歐盟也樂意相對提供台灣互惠協助。像是在上個月，金門爆發牛結節疹疫情，歐盟立刻提供疫苗。該批疫苗在關鍵時刻抵達金門，緩解了養牛業者的憂慮，蔡英文強調她一定要道聲謝謝。
此外，蔡英文也提及台灣和歐盟正在合作研發新冠病毒的試劑、疫苗及療法，並交流包括個人防護裝備在內的醫療物資。這些只是台灣與歐盟堅實夥伴關係的部分例證。
蔡英文說，去年歐洲在台商務協會的公司及組織會員首度超過400個，個別會員突破900人。同樣在去年，台灣與歐盟雙邊貿易額創下587億美元的歷史新高。此外，歐盟去年在台投資也創新高。至本年6月底，歐盟對台投資達570億美元，五年內成長了65％。能有如此亮眼的表現，要歸功所有在台歐商的貢獻；其中家樂福對台灣充滿信心，將亞洲營運中心設在台灣。飛利浦公司在台灣電子業的發展扮演重要的角色，帶動台灣創造積體電路奇蹟。達德、沃旭等公司最近都加碼投資台灣，擴大營運；楊德諾集團（Jan De Nul Group）和疏浚（DEME）公司也都參與台灣離岸風電產業的建設。還有20家英國公司在台設立辦公室，提供發展離岸風電建設的各項訓練。
蔡英文強調，她非常珍視大家為實現綠色永續未來所做的攻陷，歐洲企業對台的經濟成長也甚有助益，而台灣企業如鴻海、華碩、宏碁和友達光電投資捷克電子、資通訊產業，也在歐洲創造了2萬3000個就業機會。
蔡英文說，在這樣歐洲經貿關係穩健下，也有越來越多歐洲國家的政府官員來訪。法國、英國、丹麥、盧森堡、比利時和荷蘭等代表團，去年都相繼訪台。此時此刻，我們很高興歡迎捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團來到台灣。
蔡英文最後表示，2020年是充滿挑戰的一年，台灣和歐盟在艱困時期克服了許多障礙，好夥伴、好朋友如果能共同打拚，擴大合作，為世界做出貢獻，藉由洽商雙邊投資協定，我們將為彼此更具體堅實的夥伴關係開啟機會之窗，並打造出更加美好繁榮的未來。