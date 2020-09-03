「不分日夜守護家園」！軍人節101大樓將點燈挺國軍

國防部指出，上（8）月31日舉辦「相揪道讚聲！一起『衛』國家」臉書圖文徵選活動，鼓勵民眾提供手中最珍愛的國軍照片，並且留下一句最想跟國軍官兵說的話，一同為國軍讚聲！本次活動共有近6百則粉絲留言投稿，本部感謝所有粉絲朋友的熱情參與。
國防部表示，國人的支持與鼓勵，就是國軍最大的前進動力，本部與台北101從眾多粉絲投稿中，精選出「不分日夜 守護家園」，以及「謝謝你一直都在 軍人節快樂」等留言，將在今晚1830至2200時，於台北101大樓北面59&60樓外牆點燈打字，將粉絲們對國軍的祝福，點亮在台北的夜空中。國防部也再次感謝台北101，為守護家園的國軍官兵加油打氣。
為感謝國人對國軍的關愛、祝福，國防部特別在今年推出「九三軍人節快樂」IG遊戲濾鏡，期透過遊戲虛擬畫面，一起化身陸航CH-47SD直升機、海軍S-70C直升機及空軍UH-60M黑鷹直升機的飛行員，帥氣地執行陸、海、空專屬任務挑戰賽，只要完成指定任務，就有機會獲得國軍限量精美禮品！歡迎國人一起到國防部發言人官方IG共襄盛舉，體驗深具軍事特色的IG遊戲濾鏡。
國防部強調，面對敵情威脅不斷，國軍本著「不挑釁、不怯敵」的原則，持續強化各項戰備整備。以達到「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」之目標，請國人放心，國軍會在第一線捍衛國土、屏障海疆、保衛領空，守護國人的日常，這是我們與國人的約定，也是軍人對國家的承諾！
國防部也再次感謝第一線辛苦的官兵，還有軍眷們的相挺支持，祝福官兵及軍眷們「九三軍人節」快樂，因為，這是值得軍人、軍眷及國人共同驕傲的日子。