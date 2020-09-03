接見韋德齊　蔡英文：台灣為自由的付出一定會被世界看見

蔡英文今日於總統府接見捷克訪問團，並追贈捷克前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kundera）特種大綬卿雲勳章。本要來台為柯佳洛領勳的遺孀，因身體因素無法來台，改由韋德齊代為領勳；而柯佳洛的遺孀也透過影片表示，非常感謝蔡英文對柯佳洛的推崇，也感謝韋德齊議長代為領勳，很遺憾未能親自出席這項活動，原本希望代替夫婿完成此一未盡的使命，然而命運做出不同的安排，「我在此想表達對台灣追求主權、獨立民主及自由的支持」。
而蔡英文在致詞時表示，柯佳洛是台灣的好朋友，為了提升台捷關係做過許多努力，對他的辭世感到不捨與遺憾，今天授勳不只是感念柯佳洛的付出與最高敬意，也希望彰顯訪賓延續台倢關係友好、堅持台捷民主價值的精神。台灣和捷克一樣走過反抗威權 爭取民主自由的艱辛道路、台捷都以民主經驗為榮，並堅持守護民主防線，致力於區域穩定和平與發展。
蔡英文指出，今年台灣社會再次透過民主、團結彼此，克服疫情的挑戰，不論是防疫成果或民主價值的分享交流，都讓台灣得到更多國際友人的支持。蔡英文接著說：「捷克參議院議長前幾天說，很遺憾過去捷克的參議院議長沒有更早訪問台灣，我想告訴議長，台灣人民不介意各位的晚到，因為歷史經驗告訴我們，公理與正義或許會遲到，但不會不到，只要堅持價值，台灣為自由、民主價值所付出的努力一定會被世界看見。」也期許未來在兩國的同心協力下，台捷能為世界做出更大的貢獻。
韋德齊致詞時則提到，柯佳洛生前有兩個最的的愛好，一個是他的家人、另一個則是個人自由。柯佳洛是個人自由和民主最大的捍衛者，也是親民的政治人物，可以接受不同的人的不同意見與想法，柯佳洛是偉大的民主主義者，相信他在天上看著捷克團訪台，「不會覺得我們失敗」，也希望捷克此次訪台，可以帶領其他歐洲國家進行「遲來的訪問」。