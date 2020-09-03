放寬美豬牛進口　蘇貞昌重申食安把關、顧好產業

行政院發言人丁怡銘轉述，蘇貞昌說，他請財政部、農委會強化邊境進口肉品的檢疫及查驗，國內販售散裝和包裝食品，從零售市場、夜市、商圈到餐廳等，都要加以標示。另外，請衛福部依食安法罰責，擬定裁罰基準供中央及地方遵循，對於未依規定清楚標示產地，或雖有標示、卻標示不實，魚目混珠，意圖降低成本的業者，應嚴查重罰。
蘇貞昌也說，請各部會立即盤點，就權責下有提供豬肉及其製品的區域、場所，如經濟部負責百貨公司、賣場、網路電商、傳統市場、商圈、夜市等，農委會負責農漁會超市、休閒農場及農特產展售中心，交通部負責航空站、國道休息站賣店，國防部負責軍營團膳等，全面落實產地標示規定，提供給消費者足供辨認的資訊，讓消費者安心選購。
蘇貞昌指出，教育部於政策宣布當天，已行文要求各級學校供膳，特別是國中小的營養午餐，一律使用國產肉品，請農委會協同教育部，就午餐使用食材來源是否如實登錄，嚴格加強稽查，讓家長放心。
在照顧產業方面，蘇貞昌說，農委會於政策宣布當晚，即兵分五路與全國9大養豬協會及各地豬農進行政策說明，目前豬農其實對臺灣豬的競爭力很有自信，但求政府做好產地標示把關。請持續與豬農溝通，讓配套措施更符合養豬產業需求。
蘇貞昌說，政府也將運用百億養豬產業基金協助豬農轉型升級，請妥適提出中長程規劃，包括如何穩定豬農收益、協助養豬場、屠宰場現代化，運送車輛加裝GPS、辦理豬隻死亡強制保險、拓銷臺灣豬出口等，讓臺灣的養豬產業大大提升競爭力，不僅提供國人更高品質的國產豬肉，還要打開國際市場，銷往世界。