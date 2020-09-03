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實名制口罩摻陸貨！立委林奕華：衛福部立即查明並公開

記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-09-03 14:45:35

▲國民黨立委林奕華在臉書發文，指衛福部應儘速公開說明實名制口罩摻陸貨一事。（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝）
▲國民黨立委林奕華在臉書發文，指衛福部應儘速公開說明實名制口罩摻陸貨一事。（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝）
立法委員林奕華表示，昨（2）日新北市淡水區藥局收到衛生福利部配送的實名制口罩，但內容物卻是中國大陸製的非醫療用口罩，林奕華表示，衛福部必須立即查明原因，並公開向國人說明調查結果。

▲立委林奕華在臉書發文表示，昨日發現衛福部實名制口罩中竟有陸製口罩，她要求衛福部公開說明。（圖／翻攝自林奕華臉書）
▲立委林奕華在臉書發文表示，昨日發現衛福部實名制口罩中竟有陸製口罩，她要求衛福部公開說明。（圖／翻攝自林奕華臉書）
 

林奕華表示，昨日發現這件事後，整件事情也迅速在藥師公會群組傳開，她也於今早上午去電食藥署要求立即查明並說明查證結果。

林奕華指出，不論事情真偽或是誤送，衛福部都必須嚴正看待整件事情的發展，並要查個水落石出。首先，到底現在全民實名制購買的口罩，是否都是口罩國家隊所生產？還是因為政府已開放口罩出口，現在所謂的口罩國家隊所生產的口罩量早已不敷國人實名制購買量，所以才出現混充對岸生產的口罩以滿足每日實名制所需數量？

林奕華進一步指出，政府是否能保證實名制口罩都是醫療用口罩？因為依照目前藥師提供的照片顯示，大陸安徽所生產的口罩清楚載明「非醫用」。但所有口罩外觀都與醫療用一樣，民眾根本難以分辨。目前市面上實名制口罩，是否有用「非醫用」口罩混充「醫用」口罩？這批安徽製口罩進口日期與進口申報單位為何？為何會流入衛福部的口罩配送系統？

▲昨日發現在實名制口罩中的陸製口罩。（圖／翻攝自立委林奕華臉書）
▲昨日發現在實名制口罩中的陸製口罩。（圖／翻攝自立委林奕華臉書）
 

她認為，根據國、內外研究顯示，此次新冠肺炎疫情，「醫用級」口罩是最佳防疫物資，所以政府才會在第一時間徵用口罩工廠，並採實名制販售，確保國人健康。但今天卻在實名制配送通路中，出現中國大陸製非口罩國家隊生產、非醫療用口罩混充，不顧國人健康，而且配送單位還是衛福部的配送系統！

林奕華強調，她要求衛福部應立刻對外說明調查結果，此事若為真，將嚴重打擊民眾對政府防疫的信心與政府防疫成果！

關鍵字

林奕華 實名制口罩 衛福部 防疫 藥局

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