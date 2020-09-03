缺席美豬洗產地公聽會　衛福部：部長統一發言

農委會代表表示，台灣飼養的豬隻進入肉品市場前，都要到政府認證的屠宰場宰殺，而屠宰場也會有專業人員進行檢查，沒有問題的豬，身上會蓋標章，藉此證明是國產、無瘦肉精的豬。但農委會只負責飼養到屠宰，後續的分解、加工成各種豬肉製品、流入到市場都歸衛福部管。
教育部代表則說，學校供應膳食，都會和經過農委會認證的3章1Q的肉品。但陳椒華追問，學校方面如何確定水餃、貢丸、包子等製品中，沒有偷偷混入瘦肉精美豬？教育部則說「需要跨部會(和衛福部)合作。」
輪到財政部關務署報告時，財政部代表指出，在進口時，若商品的原料、加工都是在美國，那標示上就能標示出「產地：美國」。但若豬肉來自美國，在台灣加工，依照法令是可以標示成「產地：台灣」。陳椒華追問「所以瘦肉精豬肉、內臟在台灣加工，就算台灣豬製品？」關務署代表回應「我們只負責到報關，目前進口全豬、內臟，可以標示加工國，這是加工後的認定。」
法務部代表則振振有詞，表示過去也曾發生進口馬肉混充牛肉的案件，在經過調查局追查後破案，「調查局會針對重大民生案件積極偵辦，這不只刑法上的詐欺罪，如果損失危害重大，食安法有相關罰則。」陳椒華反問「現在還沒修法，你們要怎麼執法？」法務部代表則回「(這方面)會配合衛福部，但不管會不會有(修法)，都會有虛偽、沒有依照規定標示的狀況，我們跟主管機關配合會非常重要。」
由於食品安全主管機關是衛福部，整場公聽會，有關於美豬洗產地的討論，最後矛頭都會指向衛福部，但衛福部方面以「現在統一由部長來發言」為由，沒有派出代表，但表示會收集大家的意見。