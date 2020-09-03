巷仔內／台美經濟商業對話的關鍵　在這兩個政壇女強人

台美雙方目前仍在為經濟商業談話的方式與內容進行磋商，若克拉奇順利訪台，那將是繼美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）後，第2位美國高層官員訪台，更是國務院目前訪台最高層級。
美國國務院的層級，最高為國務卿、再者是副國務卿，接著就是國務次卿；目前國務院內的次卿共有6名，分別掌管政治事務、行政管理、經濟發展暨能源環境、公眾外交暨公共事務、軍備控制暨國際安全事務及平民安全暨民主人權等事務。
而克拉奇則是主管經濟成長及能源與環境，轄下有經濟及商業事務局、能源資源局、海洋與國際環境暨科學事務局、全球夥伴辦公室、首席經濟學者辦公室、科技顧問辦公室；克拉奇可以說是國務院中相當重要的人物，更有官員稱他為國務院的第三把手。
至於誰在台美關係升級中扮演關鍵角色？府方幕僚指出，除了外交部之外，蕭美琴擔任駐美代表後的第一線溝通，也相當關鍵；蕭美琴在赴美履新、從下飛機開始，見到的所有美方人士，不論是參眾議員、行政部門或是商業界人士，都會問：「何時可以討論台美雙邊合作？」
此外，也與蔡英文總統的工作習慣有關，蔡英文是談判出身，準備好了才會做、說了的話就一定會做，這也談判過程中最基本、最關鍵的信任。以開放美豬這件事來說，是做足了準備才行動，包含什麼時候發佈、說些什麼、做哪些準備來扶助產業，行政部門都要在第一時間到位。
府方人士表示，台美針對經濟貿易的對話，其實準備了很長的時間，很難去說是「誰先開口」，因為台美針對各項合作一直有很密切的溝通，加上從去年開始，參眾兩院也提出很多友台法案，尤其是《台灣旅行法》的通過，也讓阿薩爾成為法案通過後第一個來台的高階官員。
自中美貿易戰、新冠肺炎疫情以來，漸漸的進入後疫情時代，各國都在思考如何面對未來全球供應鏈重組的問題，尤其在高科技產業的部分，民主國家因為資訊安全問題，更是堅壁清野，因此台美都希望可以加速雙方的合作。
近期，台灣根據國際標準開放美豬，加上一連串的深化合作，讓美方看見台灣重建國際信用、走向世界供應鏈的決心，這也是為什麼會說，對美國而言「美豬是前提，不是議題」，因為既然有國際標準卻不開放，會影響到雙邊互信。也因為雙邊不斷溝通、合作，有了善意的累積，才有這次經濟商業對話的進展。
至於經濟商業談話會以什麼樣的形式進行？克拉奇究竟有無機會訪台？府方人士表示，還是要看屆時疫情及各種條件的考量，目前雙方還在就對話中談論的議題、涉及哪些事項、部門及細節的行政工作進行磋商與安排。
淡江大學國際研究學院院長王高成分析，美方現在之所以進一步規劃對台的經濟商業對話，理由可以分為3個部分。
首先，川普（Donald Trump）政府很重視如何增加美國的貿易出口，所以在川普「美國優先」的政策當中，貿易是很重要的一部分，而台灣對美國來說也是重要的貿易國之一，所以如果可以進一步推動台美雙邊貿易，就像蔡政府開放美豬一樣，擴大後續的雙邊貿易，將是川普政府的施政重點。
第二，是對川普選情有幫助，就拿美豬的開放來說，對美國的畜牧業來說多少有所助益，後續若能將其他商品列入規劃，就會有更多地區獲得台美雙邊貿易的果實，都對川普取選票有幫助。
最後，強化台美關係、拉攏他認為意識型態跟美方比較相同的國家，也符合美方現在的印太戰略。除了現在看到的軍售跟官方來往外，實質經貿關係的提升，同樣有助提升台美關係。
到目前為止，克拉奇是否能夠真的訪台還未可知，相關人士也持保留態度；但若以「台灣優先」的基準去評量，近期國際情勢變化的速度、台灣在對美關係所獲得的提升與進展、國際能見度等等，不得不為蕭美琴與蔡英文這兩個政壇女強人加分，至於未來可以為台灣民眾帶來什麼實質好處，就考驗蔡英文的領導能力與行政部門的執行效能。