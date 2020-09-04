NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

直播／捷克團訪台壓軸　布拉格型男市長媒體見面會

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-09-04 09:30:00

▲布拉格市市長賀吉普於臉書上貼文感謝台灣捐贈呼吸器。（圖／翻攝自賀吉普臉書）
▲布拉格市市長賀吉普於臉書上貼文感謝台灣捐贈呼吸器。（圖／翻攝自賀吉普臉書）
捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪問台灣，全團將於今(4)日晚間搭乘華航包機離台，同行的布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）今(4)日上午舉行媒體見面會。

 

關鍵字

捷克 韋德齊 布拉格 賀吉普 華航

延伸閱讀

NOW民調中心

2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
新版護照樣式民眾喜好度

新版護照樣式民眾喜好度

繼續作答
用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽