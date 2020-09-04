實名制口罩混陸貨　蘇貞昌嗆：不容任何人魚目混珠

蘇貞昌上午參訪台灣博物館，會前他受訪時說，口罩國家隊，是多少廠商、國人不眠不休，經過多少時間，產量才能從當初一天188萬片，變成日產2000萬片，還可以送給友邦國家、讓國人安心。現在竟然有一家廠商，只為個人利益，還用中國製品來魚目混珠，甚至還大刺刺講東講西，真的讓人痛心，把多少人的努力一天蒙塵，「我們非常憤怒，覺得萬萬不可以」。
蘇貞昌說，經濟部跟他報告，非常清楚，這家廠商都還有自己產的口罩在市面上盒裝販售，可見行有餘力，什麼說做得多辛苦等等，並不是事實。
蘇貞昌指出，經濟部提供給該廠商的口罩原料熔噴布綽綽有餘，廠商做18萬片，政府給他22萬片的原料，通通用光光。之所以多給，就是製造過程中如果有耗損，也都給他，他都用光光，卻還說要進口中國貨來彌補，顯然也不是。
蘇貞昌表示，進一步來說，如果有任何狀況，應該提出來講，什麼都沒有，現在被查到了，才哀哀叫。根據相關法律，這不但是詐欺，也違反《藥事法》的規定。希望任何人、廠商不要因個人私利，而侵害了團隊榮譽，政府一定為國人嚴格把關，不容任何人魚目混珠，或混淆視聽。品質絕對守得住，而且國家隊的榮譽，要大家分頭堅守，政府嚴格把關，全民共同防疫，台灣一定是最安全的地方。
蘇貞昌也說，他深感國人這麼多的努力，不要被一個人言行所妨礙，而相關主管部會都會依法查辦。