NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

實名制口罩混陸貨　蘇貞昌嗆：不容任何人魚目混珠

記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-09-04 11:08:13

▲對於MIT實名制口罩混雜中國貨，行政院長蘇貞昌嗆說，不容任何人魚目混珠。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.09.04）
▲對於MIT實名制口罩混雜中國貨，行政院長蘇貞昌嗆說，不容任何人魚目混珠。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.09.04）
實名制口罩驚傳有廠商加利科技公司混雜中國貨，對此，行政院長蘇貞昌今（4）日受訪表示，政府一定為國人嚴格把關，不容任何人魚目混珠，或混淆視聽；相關主管部會都會依法查辦。

蘇貞昌上午參訪台灣博物館，會前他受訪時說，口罩國家隊，是多少廠商、國人不眠不休，經過多少時間，產量才能從當初一天188萬片，變成日產2000萬片，還可以送給友邦國家、讓國人安心。現在竟然有一家廠商，只為個人利益，還用中國製品來魚目混珠，甚至還大刺刺講東講西，真的讓人痛心，把多少人的努力一天蒙塵，「我們非常憤怒，覺得萬萬不可以」。

蘇貞昌說，經濟部跟他報告，非常清楚，這家廠商都還有自己產的口罩在市面上盒裝販售，可見行有餘力，什麼說做得多辛苦等等，並不是事實。

蘇貞昌指出，經濟部提供給該廠商的口罩原料熔噴布綽綽有餘，廠商做18萬片，政府給他22萬片的原料，通通用光光。之所以多給，就是製造過程中如果有耗損，也都給他，他都用光光，卻還說要進口中國貨來彌補，顯然也不是。

蘇貞昌表示，進一步來說，如果有任何狀況，應該提出來講，什麼都沒有，現在被查到了，才哀哀叫。根據相關法律，這不但是詐欺，也違反《藥事法》的規定。希望任何人、廠商不要因個人私利，而侵害了團隊榮譽，政府一定為國人嚴格把關，不容任何人魚目混珠，或混淆視聽。品質絕對守得住，而且國家隊的榮譽，要大家分頭堅守，政府嚴格把關，全民共同防疫，台灣一定是最安全的地方。

蘇貞昌也說，他深感國人這麼多的努力，不要被一個人言行所妨礙，而相關主管部會都會依法查辦。

關鍵字

口罩 加利 口罩國家隊 蘇貞昌 經濟部

延伸閱讀

NOW民調中心

2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
新版護照樣式民眾喜好度

新版護照樣式民眾喜好度

繼續作答
用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽