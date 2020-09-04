加利老闆嗆「以口罩國家隊為恥」　綠營立委齊聲譴責

王定宇說，加利老闆林明進的不義之財包括，半價取得口罩原料；台製醫療級口罩價值不斐，流向不明；進口中國廉價「非醫療級」口罩，收取台製「醫療級」口罩費用。
王定宇指出，林明進自稱為了勞工太累，不後悔用中國製口罩來混充，還稱以「台灣國家隊為恥」，這是「惡人的藉口」。
王定宇質疑，如果只是想要降低工人負擔，為什麼進口「非醫療級」口罩，中國製「醫療級」就跟台灣製的有價差利益了，何況「非醫療級」。
王定宇還說，每個月半價從政府取得口罩原料，通通用完，員工「原來工作負擔沒有減少」。從中國進口口罩，還要分裝混充台灣製醫療級口罩，員工「額外增加分裝工作負擔」。台灣民眾使用加利的非醫療級口罩，暴露在疫情風險而不自知。
「踐踏國民的信任，台灣人才是以你為恥！」民進黨立委林俊憲說，其實這整件事造成的最大傷害，是國民的信任感。因為同心防疫而建立起的社會互信，不是任何金錢可以取代的。目前檢調已在調查此案，但台灣人需要的不只是法律上的處罰，而是加利老闆一句誠心的道歉，為踐踏國民得來不易的信任而道歉。
民進黨許智傑也表示，加利老闆的說法，根本是自己貪心賺錢的說詞，口罩國家隊量己之能幫助政府，而非用違法方式採買中國廉價低品質口罩，再來偷天換日，這是令人不齒的做法。他也希望政府可以加強與口罩國家隊廠商溝通，避免再次發生這樣的事。