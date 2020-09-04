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陸製口罩想換貨！她「跑3間藥局」換不到　一聽原因秒愣

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-04 13:11:49

▲國家隊實名制口罩遭加利科技公司混入陸貨銷售通路中，今早就有民眾想到藥局換卻被拒絕，一聽原因卻讓她瞬間傻眼。（圖／翻攝自立法委員林奕華臉書、PTT）
▲國家隊實名制口罩遭加利科技公司混入陸貨銷售通路中，今早就有民眾想到藥局換卻被拒絕，一聽原因卻讓她瞬間傻眼。（圖／翻攝自立法委員林奕華臉書、PTT）
國家隊實名制口罩驚傳遭廠商加利科技公司混入中國貨，經衛福部食藥署了解後，確認該廠商位於八里的工廠以「非醫用口罩」混入實名制醫用口罩銷售，大約有337萬片陸製口罩流入雙北、宜蘭，藥局今（4）日開放民眾實名制換貨，但就有一名住新莊的女子上午連續跑了3間藥局卻遭拒，無奈求助「到底要去哪換啊？」。

昨（3）日三重區有藥局發現「加利科技」公司送來供實名制販售的口罩之中，竟混雜包裝上頭印有簡體字「产品合格证」，且生產標示工廠位於中國安徽省。食藥署獲報後趕往稽查，勒令加利停工、停止出貨，同時也宣布只要買到印有「Carry mask」字樣的口罩，9月4日至11日都能到實名制藥局或衛生所換貨。這些魚目混珠的口罩據悉已流入三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門以及宜蘭縣，台北市部分民眾可能也有拿到，不少民眾就焦急地拿口罩到藥局退換。

▲衛福部長陳時中，今（4）天上午出席活動時，會前接受媒體聯訪時，針對加利公司非法混製陸製口罩一事說明。（圖／記者林調遜攝）
▲衛福部長陳時中今（4）早針對加利公司非法混製陸製口罩一事也表示業者「違法在先」。（圖／記者林調遜攝）
不過今早一名女網友就在臉書社團《愛新莊我是新莊人》提到，她花整個早上跑了3間藥局想換口罩，卻被這些藥局以「還在盤點庫存」的原因拒絕，建議她幾天後再來換，也有民眾致電衛生局，卻被引導至附近藥局，讓她難免產生「皮球踢來踢去」的感覺，但同時也有網友表示自己就順利換到了口罩，建議原PO如果真的不想等藥局人員清點完數量，可以再找看看有沒有藥局能提供換貨。

▲（圖／翻攝自臉書社團《愛新莊我是新莊人》）
▲原PO就無奈表示自己根本換不到口罩。（圖／翻攝自臉書社團《愛新莊我是新莊人》）
至於被查獲進口中國大陸制口罩，魚目混珠實名制口罩中的加利公司，其負責人林明進接受媒體採訪時就表示，今年初因新冠肺炎蔓延全球，口罩需求量倍增，自己被迫簽下產量過多的單子，還說因為大廠沒被徵用，量就落到小廠上，加上進口的陸製口罩為「工業級」，防護率高達99%，比許多國家隊產品品質更佳，所以才加上自家公司的鋼印logo，會這樣做真的是因為自家產量無法負荷，「真的有很大的壓力在」。

對加利公司負責人的說法，陳時中則表示業者是違法在先、檢測在後，更解釋6月9日開放徵用片數800萬片，每家廠商根據產能47%進行徵收，生產繳交100萬片，加上疫情趨緩，所以不用廠商每天交，6月的口罩量還延後到7、8月讓他們休息，業者這不只是品質問題，而是這樣的行為已經影響國人對口罩國家隊的信心。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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