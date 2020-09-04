美日歐台討論供應鏈重組！吳釗燮：分散仰賴單一國家風險

除吳釗燮外，出席論壇包括美國在台協會處長酈英傑、捷克參議院議長韋德齊、歐洲經貿辦事處處長高哲夫、日本台灣交流協會泉裕泰代表、外貿協會黃志芳董事長等。



吳釗燮在致詞時表示，今天這場論壇舉辦時間再恰當不過，新冠肺炎疫情暴露了過度仰賴單一國家或供應商提供關鍵醫療物資或藥品的風險。許多國家開始思考一個關鍵問題，如果在疫情爆發時，醫療物資被當成武器或政治籌碼，那麼在危急時刻，當國家的策略性產業與關鍵基礎設施受到他國控制時，會發生什麼事？尤其如果那個國家不尊重法治、自由、民主與公開透明等價值，又該如何應對？



吳釗燮指出，現在正是我們改變產業結構的時刻，蔡英文總統連任後就將發展六大核心戰略產業列為首要政策，台灣需要擺脫對他國的依賴，以加速推動國家發展。未來台灣也將與理念相近國家建立互惠產業連結，與夥伴共榮，拒絕脅迫、剝削與擴張主義。



吳釗燮強調，酈英傑和他上週剛發表了5G安全共同宣言，他在致詞中提到「資安即國安」。事實上，只要從全球防疫期間關鍵醫療物資嚴重短缺的情況來看，相信各位會同意，供應鏈的確就是國家安全；而提到國家安全，要向各位保證，在民主世界裡找不到像台灣這樣誠懇且堅定的夥伴。



