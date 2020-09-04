新版護照凸顯TAIWAN　近六成民眾：非常滿意

9月2日，行政院公布新版護照封面，將原有的英文國名Republic of China縮小至國徽週邊，並將TAIWAN字樣放大。對此，有56.7%的民眾表示滿意，認為台灣變得更清楚顯眼。但同時也有36.01%的民眾認為，把正式國名縮小到幾乎看不見，有自我矮化的意味。
行政院長蘇貞昌表示，新版護照保留原排版樣式、凸顯台灣、也調整英文國名的呈現方式。但遭外界質疑是浪費人民稅金。對此，有51.18%的民眾認為，重點是將TAIWAN字樣放大，沒有什麼浪費的問題。同時，也有42.19%的民眾表示，政府此舉是浪費、沒事找事做。
另外，由於新版護照的封面仍然保留國徽，但因為國徽與中國國民黨的黨徽相當相似，也引發社會的討論。對此，有33.95%的民眾認為，即使雷同又如何，這本來就是歷史的延續。同時也有28.72%的民眾認為，因為兩者雷同、容易搞混，不應該保留。另外，則有25.41%的民眾表示，雖然國徽與黨徽很像，但兩者並不相同，認為應該保留。
行政院表示，這次護照改版的原因，是因為有很多國人出國常被誤認，因此行政院尊重立法院決議，重新設計我國護照封面。對此，有58.32%的民眾認為，這樣很好，外國人雖看不懂中文，但看英文就知道是台灣，可以有效協助國人在國外不被誤認身分。但同時也有36.75%的民眾認為，此舉其實沒什麼意義。
雖然行政院表示，現有版本護照可以沿用至效期結束，但若民眾願意，也可以自明年1月起申請換發。對此，有63.22%的民眾表示，會等護照效期到再換發，否則還要再花1300元。但也有33.74%的民眾對此抱持高度肯定，認為，新版護照設計很好，對自己出國很有助益，不管護照效期還有多久，都會堅持換發。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事問卷的民眾有2,716人，由於並非嚴格意義的民調，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。