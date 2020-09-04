加利負責人怨「產量壓力大」！藥師曝暗黑數據　全場看傻

國家隊口罩「加利科技」8月間進口337萬片中國製的非醫用口罩，冒充醫用口罩部分流入實名制通路，根據衛福部食藥署了解，這些口罩大部分流入雙北、宜蘭等地區，加利科技負責人林明進對此則苦喊「以國家對為恥」，表示政府要求口罩的產量壓力大，不捨員工沒日沒夜生產製作，「我只能給他們錢！」，但就有藥師網友提出數據推算，估計按照加利產能，每個月至少可賺176萬元，直批他根本是「慣老闆」。

加利負責人林明進現身表示，剛開始加入口罩國家隊時，以國家隊為光榮，沒想到後來幾家國家對口罩大廠降低生產量，自己卻不斷被追加，他直言自己是小工廠，但政府要求每天交出19萬片口罩的產量，若不以代工方式生產，人員無法休息，會把人員累死，「不曉得除了錢以外，我能給我員工什麼東西」，更表示從原本生產線全開的46%產量，7月增加7.2%的量，8月份又多扛了6.8%量，「工廠人員本來就已經負載很大了，現在又要填補其他廠商不交的量，根本沒辦法負荷」，因此才會請朋友幫忙代工。

然而這個說法讓不少社會大眾依然不能諒解，一名自稱藥師的網友就在PTT上利用加利的產能推算出獲利狀況，推算加利每月製作口罩利潤。他表示首先徵收19萬片等於60%（46%＋7.2%＋6.8%）產能，「所以最大產能大概是31.667萬片／日」。而整個加利工廠員工僅20多位，卻能靠3條老產線與1台國家隊機台，一天創造近30萬片產能，用稼動率80%來算，「日產24萬片，扣掉19萬片徵收，還有5萬片自由買賣」。

▲原PO就以自身進貨的數據和加利負責人提出的產能推估，計算出獲利狀況。（圖／翻攝自PTT）

原PO就計算這5萬片若以每2000片裝一箱來算，加利共存有25箱的存量，他就指出自己身為藥師，光是進貨最便宜的就要一箱8000元，若廠商單純光用政府徵收價一箱4800元（每片2.4元）以「成本價」賣到市場，「25箱一天至少多賺8萬，一個月算你做22天就好，一個月最少最少多賺176萬！」。

原PO就表示加利明明一個月至少獲利176萬，卻仍有「人力緊縮問題」，質疑為何「連個臨時工都不肯請？在那邊靠X自己是為了員工，四條產線讓你一個月至少賺176萬，然後哭腰不捨員工負荷不了，這不叫慣老闆什麼叫慣老闆啦？」。

文章曝光後，不少網友也跟原PO一樣無法理解，「員工加班到死還不請人？一直說只能給員工錢，啊月休二日到底是給了多少錢？」、「既然說品質這麼好怎麼不是這批拿去賣，自產給徵收？」、「被徵收也都是有賺啦，老闆嫌賺太少」，不過也有網友表示，在實際營運上還是得扣掉折舊、人事等成本。（編輯：楊智傑）