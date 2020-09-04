美豬之後台美經濟對話　國民黨憂蔡英文將「開放更多」

國民黨表示，面對亞太區域經濟合作的快速進展，中華民國必須與主要貿易夥伴達成自由貿易協議（FTA）或類似的經濟合作機制，否則被邊緣化的情況會更加嚴重。國民黨支持我國在確保社會溝通、民意支持、食安無虞，以及國內產業永續發展的情況下，與美國發展更緊密互惠的經貿關係。
國民黨認為，民進黨政府目前未能以開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬美牛，換取與美國的FTA或雙邊貿易協議（BTA）談判，但民進黨政府四年多來，已承諾或支付新台幣4000億元軍購費用，蔡英文總統也放棄兩岸關係，全力配合美國的印太戰略，宣稱台灣「站在世界抵抗中國的最前線」。國民黨強調與美國合作的重要性，但期盼民進黨政府能以台灣全民福祉為念，務實面對國際現實，將對外政治與經貿政策合理化與多元化。
國民黨呼籲社會各界應留意民進黨政府與美國經濟與商業對話的內容，因為此一對話平台，美方所要聚焦的優先議題清單，在於科技和醫療產品供應鏈，包括台灣自美進口藥價鬆綁，還有投資和智慧財產權保護、基礎設施和能源部門合作，我國在許多項目上並不具有談判優勢。
國民黨指出，美方將台灣進口含瘦肉精的美豬美牛，當成考慮恢復台美雙邊經貿自由化協商的前提，並非表示台灣在放行美豬美牛後，便可以進入雙邊FTA或BTA協商。國民黨指出，若未來川普政府在台美經濟與商業對話前，極可能以「台灣對美國貿易大幅順差」為由，當做對話的另一條件，讓民進黨政府務必採取擴大對美採購、深化供應鏈合作，未來如何根留台灣，不讓台灣的重要資金和人才外流美國，蔡政府都應清楚交代。