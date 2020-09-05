出席藥師公會活動　蔡英文：藥師是守護醫療重要尖兵

蔡總統說，前幾天發生中國製口罩混充口罩國家隊的產品，也是在新北市藥師公會第一時間通報後，政府立刻進行後續的追查。藥師經常在第一線傳遞給民眾最正確的用藥知識，對於任何不實、偽造的醫療用品，也常常是第一個揭發，可以說是守護民眾醫療品質和用藥安全最重要的尖兵。
蔡總統表示，台灣這次在防疫工作上，在全球疫情依然非常嚴峻的情況下，有相對穩定的情況，是因為在每個領域，都有非常有能量的國家隊，有很多優秀、熱心的人才，都非常積極為大家來貢獻服務。
蔡總統說，尤其在防疫期間，維持防疫戰備物資的充足供應，更是關鍵中的關鍵。除了戰備物資的充足，她也要特別感謝很多第一線的藥師，在口罩實名制的初期，願意幫忙，投入口罩發放的工作。大家承受了許多壓力，也非常辛苦、非常忙碌。她非常感謝大家，共同締造了口罩販售實名制的歷史紀錄。
蔡總統也談到，未來，隨著人口老化，疾病型態也逐漸以慢性疾病為主，確保民眾都能安全、合理、經濟的使用藥物，更是非常重要。這些任務，也要有賴於各位藥師發揮專業，對民眾的用藥進行照護，更可以讓整體醫療資源，有更有效的配置和使用。
總統認為，現在藥師的角色，也已經逐漸改變。除了提供民眾用藥諮詢，進行衛教，藥師也走出社區藥局，到民眾家中進行居家式藥事照護，到校園、到社區進行宣導，是打造整體醫療照護網絡非常關鍵的力量。
隨後致詞的行政院長蘇貞昌說，防疫期間，全國藥師大家盡心盡力照顧民眾健康，尤其為了口罩配送，盡心盡力。他稱讚大家是「鋼鐵藥師」。