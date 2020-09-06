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軍武／中科院9日實彈射擊　傳安排增程型弓三飛彈補考

記者呂炯昌/綜合報導
calendar_today2020-09-06 12:09:49update2020-09-06 12:10:01

▲中科院研發的天弓三型飛彈。（圖／取自中科院）
▲中科院研發的天弓三型飛彈。（圖／取自中科院）
中科院預訂在本月9丶10兩天清晨進行實彈試射，最大彈道高度訂為「無限高」，引發外界關注是否進行可攔截彈道飛彈的增程型天弓三型防空飛彈試射，或是外傳戰術彈道飛彈的測試，對此，軍方則是不願評論。

根據行政院農委會漁業署發布的9月上旬射擊通報指出，中科院在9、10、15、16、17等五天在台灣東南沿海實施對海（空）實彈射擊，漁業署警告為策安全，漁民（船）於上開期間出海作業時，應避開實彈射擊之危險區域，以維航安。

這五天的實彈射擊都由軍方位於屏東的九鵬基地發射，其中9日丶10日兩天清晨進行的試射，最大彈道高度訂為「無限高」，而射擊警告區域呈現左右相反的「L字型」，引起各界關注是否進行增程型天弓三型防空飛彈試射，或是民進黨政府上台後重新推展的戰術彈道飛彈的測試。對於外界揣測，中科院與國防部則是按慣例不加以評論。

中科院研發的天弓三增程型防空飛彈，除射程高度從45公里增程到70公里外，更提升抗干擾能力，未來量產部署在北部地區及重要軍事目標，將可有效攔截中國東風中程彈道飛彈。

今年4及6月，中科院進行2次天弓三增程型防空飛彈測試，雖然經過民進黨立委王定宇證實，但是這2次測試其實都未成功攔截靶彈，因此安排於下半年進行「補考」。

根據中科院資料，天弓三型飛彈系統為陸基型地對空防禦系統，係本院自行研製。本系統主要防禦飛機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等威脅，並依戰情需求可發射天弓一型與二型飛彈。弓三飛彈系統將取代鷹式防空飛彈，並與愛國者武器系統共同建構我國低層防空系統。

▲2013年台北航太暨國防展中，展出天弓三型飛彈（圖／記者呂炯昌攝）
▲2013年台北航太暨國防展中，展出天弓三型飛彈（圖／記者呂炯昌攝）
▲中科院在本月起進行密集的火砲飛彈試射，其中9日的試射，最大彈道高度標註為「無限高」，引發外界關注。（圖／漁業署射擊通報）
▲中科院在本月起進行密集的火砲飛彈試射，其中9日的試射最大彈道高度標註為「無限高」，引發外界關注。（圖／漁業署射擊通報）
 

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