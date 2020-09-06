軍武／中科院9日實彈射擊　傳安排增程型弓三飛彈補考

根據行政院農委會漁業署發布的9月上旬射擊通報指出，中科院在9、10、15、16、17等五天在台灣東南沿海實施對海（空）實彈射擊，漁業署警告為策安全，漁民（船）於上開期間出海作業時，應避開實彈射擊之危險區域，以維航安。
這五天的實彈射擊都由軍方位於屏東的九鵬基地發射，其中9日丶10日兩天清晨進行的試射，最大彈道高度訂為「無限高」，而射擊警告區域呈現左右相反的「L字型」，引起各界關注是否進行增程型天弓三型防空飛彈試射，或是民進黨政府上台後重新推展的戰術彈道飛彈的測試。對於外界揣測，中科院與國防部則是按慣例不加以評論。
中科院研發的天弓三增程型防空飛彈，除射程高度從45公里增程到70公里外，更提升抗干擾能力，未來量產部署在北部地區及重要軍事目標，將可有效攔截中國東風中程彈道飛彈。
今年4及6月，中科院進行2次天弓三增程型防空飛彈測試，雖然經過民進黨立委王定宇證實，但是這2次測試其實都未成功攔截靶彈，因此安排於下半年進行「補考」。
根據中科院資料，天弓三型飛彈系統為陸基型地對空防禦系統，係本院自行研製。本系統主要防禦飛機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等威脅，並依戰情需求可發射天弓一型與二型飛彈。弓三飛彈系統將取代鷹式防空飛彈，並與愛國者武器系統共同建構我國低層防空系統。