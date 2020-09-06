軍武／中科院9日實彈射擊　傳安排增程型弓三飛彈補考

中科院預訂在本月9丶10兩天清晨進行實彈試射，最大彈道高度訂為「無限高」，引發外界關注是否進行可攔截彈道飛彈的

天弓三型防空飛彈試射，或是外傳戰術彈道飛彈的測試，對此，軍方則是不願評論。

灣東南沿海實施對海（空）實彈射擊，漁業署警告為策安全，漁民（船）於上開期間出海作業時，應避開實彈射擊之危險區域，以維航安。

天弓三型防空飛彈試射，或是民進黨政府上台後重新推展的戰術彈道飛彈的測試。對於外界揣測，中科院與國防部則是按慣例不加以評論。

中科院研發的天弓三增程型防空飛彈，除射程高度從45公里增程到70公里外，更提升抗干擾能力，未來量產部署在北部地區及重要軍事目標，將可有效攔截中國東風中程彈道飛彈。

今年4及6月，中科院進行2次天弓三增程型防空飛彈測試，雖然經過民進黨立委王定宇證實，但是這2次測試其實都未成功攔截靶彈，因此安排於下半年進行「補考」。

▲2013年台北航太暨國防展中，展出天弓三型飛彈（圖／記者呂炯昌攝）