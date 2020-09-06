45手槍機件老舊！空軍將買5568把T75K3手槍汰換

根據日前送交立院的110年國防預算書預算報告書指出，空軍將編列1億8257萬8000元預算，採購5568把

T75K3 九公釐手槍，以汰換機件老舊、笨重的45手槍。

空軍在預算書中指出，因應現行手槍至今已逾年限，裝備機件老舊、槍膛磨損嚴重、後座力大、重量過重，且裝彈量低，亟需辦理汰換。計畫籌補新型手槍1442把（含附屬裝備），本軍計需

1億8257萬8000元預算，納入110-114年度編列。首（110）年辦理新型手槍先期作業，111年度計畫籌436把手槍、112年度580把、113年度1,487把、113年度1,755把手槍。

美軍採用M9手槍風評不佳

美國空軍在1980年開始尋找新一代手槍，以取代服役超過60年的M1911(俗稱45手槍)，義大利貝瑞塔公司M92手槍以較低廉價格獲選為美國新一代軍用手槍，共交付美國國防部60萬支M9手槍（M92的美軍編號），成為美軍制式輕兵器之一。

但是M9手槍在美軍服役狀況不斷，導致風評不佳，包括滑套斷裂彈出導致海軍特種部隊成員受傷、彈

匣可靠性不佳、卡彈等問題。

有鑒於M9手槍在軍中負面評價不斷，美國國防部2012年起開始尋找新一代手槍取代。2017年元月，宣佈由

西格紹爾（SIG SAUER）公司的P320手槍得標，贏得陸軍5.8億美元合約。美軍將全尺寸版本定名為M17，緊緻型為M18。美國空軍以2210萬美元（約6.59億元新台幣）購買12萬5000支M18手槍，M17/M18手槍

陸軍也購買19.5萬支、海軍6.1萬支，海軍陸戰隊3.5萬支。

M17/M18手槍

都採用了同一種扳機組件，只需要簡單更換不同的復進簧、滑套、槍管和槍體，就能組成不同的手槍版本。

▲即將被淘汰的M9手槍，是美國空軍與陸軍通用手槍。（圖／美國空軍）

國軍同樣在1980年代中期換裝新手槍，國軍的T75手槍外型仿製M9手槍，所以外型與M9手槍極為相似。不過，由於國軍長期不重視手槍射擊訓練，因此許多單位仍使用老舊的45手槍。

俗稱「45手槍」的Ｍ1911手槍在國軍服役超過一甲子，部分為軍備軍生產的國造T51K1手槍，部分還是美軍二戰時期使用過的軍援手槍，在國軍部隊中因零件磨損嚴重，多數早已無法正常射擊。

國防部因而在2018年編列3億6862萬多元，分5個年度採購軍備局生產的1萬404把T75K3手槍。

軍備局205廠研發T75K3手槍時，參考各國主流槍枝性能與規格進行研改，研改項目包含可讀式彈夾、擊錘簧、緩衝套筒總成、保險、滑蓋、板機、彈匣扣、裝拆銷、機箱、槍管與U型護套等共計11項研改。

T75K3最大特色為輕量化，由原先使用鋁合金材料，改以輕量化複合式材料取代，重量較現行部隊使用重達1110公克的T51K1(.45手槍)以及960克的T75K1大量下降，T75K3僅重800克，不論是重量與槍身長度都較舊式槍枝更為輕攜，在使用上更加順手。

T75K3並新增戰術滑軌，可結合雷射指示器與戰術槍燈等周邊配件，符合MIL-STD-1913規範。相較於45手槍與T75K1槍管膛線使用6條陰陽膛線，T75K3改為8角式膛線，官方測試精度穩定，槍管壽限更高達8000發，遠高於陸軍所需以及世界標準。國軍新配發的T75K3手槍，更仿效警方採購防搶槍套，讓官兵執勤時能更加安心。