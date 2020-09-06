藍營啟動反美豬公投　民進黨反批立場矛盾、傷害國家利益

民進黨發言人顏若芳說，最早開放含萊克多巴胺肉品進口的，就是2012年的國民黨政府，當時國際標準與科學上的證據還尚未完備，如今國際標準與科學證據越來越明確，且民進黨政府也更負責任地參照聯合國食品法典委員會（CODEX）與日韓等先進國家的嚴格標準作為開放依據，來確保國民的食安與健康。
針對國民黨主席江啟臣宣示將以反對美國豬肉進口為由，啟動「食安公投」連署，顏若芳指出，國民黨過去開放含萊克多巴胺牛肉進口，今天卻在國際標準與科學證據明確下，以反對豬肉含有同樣添加為由啟動所謂公投，前後立場明顯矛盾，甚至把嚴肅的公投當成政治議題的發動機，這種為反對而反對的行為，更讓人不禁懷疑，國民黨不斷自我否定的立場，只是為了反對「台美貿易正常化」。
顏若芳表示，在這個關鍵時刻，台灣必須展現處理國際經貿問題的能力與決心，加速與國際的接軌，確保台灣在新一階段的國際經貿格局中扮演關鍵角色；她提到，江主席在從政前，還是一個研究國際政治的學者，不可不知道當前國際經貿局勢正快速變遷，因此她呼籲「江教授記得江主席」，政治只是一時，國家發展的未來才是每一個從事政治者的目標，不要把主席連任的危機，變成國家發展的危機，還傷害國家的利益。
顏若芳強調，台灣要掌握機會，朝野合作、中央地方合作，用合作取代對抗，現在要的不是「公投」，而是「共同」，一起「共同」守護大家的健康，讓台灣在國際上更有信用，讓台灣走出去，若僅是為了個人政治目的而操弄社會對立，也難怪外界會將國民黨的公投視為江啟臣要拚連任的政治操作。