NOW早報／盧秀燕年輕照曝！男讚「漂亮」　網：有北韓感

盧秀燕年輕照片曝光！男狂讚「太漂亮」 網愣：有北韓感

許多政治人物不僅現在保養得宜，年輕時更是「男的帥、女的美」，對此，一名男網友就PO出台中市長盧秀燕的年輕舊照，他也忍不住讚嘆「太漂亮」，貼文一出，引起網友熱議。

該名男網友在社群平台《Dcard》以「有人猜得出她是誰嗎」為題發文，直誇這位女記者也「太漂亮」了吧！並表示她是我們現在非常熟悉的一位知名人物，她好奇「有人猜得出她是誰嗎？」並直呼「實在是太有趣了」。

而從照片可見，一名短髮女記者，正對著鏡頭連線報導，她長相十分清秀、濃眉大眼，尤其個頭嬌小、面帶微笑且一身正裝的她，讓大批網友馬上猜中，她就是現任台中市長盧秀燕，在台灣早期電視台只有三台頻道的年代，盧秀燕曾在華視擔任記者、晚間新聞氣象主播，從此打響知名度。

照片曝光，大批網友紛紛留言「盧秀燕啊，阿年輕的時候就真的算漂亮」、「我覺得五官蠻清秀的」、「真的很美耶」、「算清秀可愛可愛的，娃娃臉」、「我覺得很好看欸」；不過也有網友表示「好有北韓之感」、「北韓美女」、「我還以為在平壤欸」、「好清秀的北韓少女感覺」。

▲一名男網友在《Dcard》貼出台中市長盧秀燕年輕時的照片。（圖／翻攝自《Dcard》）

今日天氣／各地天氣穩定、日夜溫差大！僅花東恆春局部雨

今（7）天天氣和昨天相當類似，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區午後有零星短暫雷陣雨；溫度方面，花東地區因為雲多下雨的關係，高溫約31、32度，其他地區高溫約33、34度；另外由於輻射冷卻作用，各地低溫約22至24度，中部以北及東半部空曠地區可能更低一些，早晚溫差較大，早出晚歸的朋友請記得適時增減衣物以免著涼。





影／市黨部證實「蔣萬安參選台北市長」 蔣低調未鬆口





國民黨在2022年即將出現強棒人選，台北市黨部主委黃呂錦茹證實，經她親自徵詢，蔣萬安向她回應「願意參選下屆台北市長」。不過昨（6）日電視台記者集體採訪蔣萬安，蔣仍保持低調，沒在麥克風前鬆口，只說「目前會把重心放在立法院，捍衛民眾權益，回應民眾期待」。





海關扣押83萬片偽MIT口罩 指揮中心：不確定有無國家隊





口罩國家隊「加利科技」爆出將中國大陸製口罩，偽裝成MIT醫用口罩流入市面，中央流行疫情指揮中心指出，截至5日已回收127萬 9177片加利口罩，另外，近期海關也扣押83萬832片偽MIT口罩，但究竟進口業者名單中有沒有包含口罩國家隊，或是由哪家業者進口，指揮中心不願回應。



▲指揮中心指出，近期海關扣押83萬832片非醫用口罩。（圖／指揮中心）

嚴詠能12天前才寫藏頭詩放閃 愛妻曾提醒：好好過日子





本土創作樂團「打狗亂歌團」的主唱嚴詠能，前（5）天晚上在屏東表演時突然昏倒，送醫急救後仍回天乏術，享年50歲。嚴詠能的離開讓身旁親友悲痛不已，而他12天前還曬出藏頭詩向老婆示愛，對方還告訴他要好好過日子。



▲嚴詠能（左）今年七夕替老婆創作藏頭詩。（圖／嚴詠能臉書）

他曝老婆「婚後五不鐵則」！眾人一看秒佩服：絕對是真愛





男女雙方結婚後，總是必須互相扶持，才能讓婚姻生活變得幸福美滿。不過，就有網友指出，自己的老婆在婚後，一直秉持著「五不鐵則」生活，但由於訂定的內容太過神奇，讓許多網友佩服直呼「絕對是真愛」。





一名網友於臉書粉專《靠北老婆》上發文，表示自家老婆婚後就訂定了「五不鐵則政策」，其中就包括「從不顧小孩、從不顧貓、從不做家事、從不幫忙店裡的事宜、從不做只要你想的到的事通通不做」，這就讓原PO深感佩服，但他也無奈直言「雖然靠X也沒用」。



