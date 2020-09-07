手術後第一個致電！館長曝「大咖身份」感嘆：以前罵很兇

網紅「館長」陳之漢上月遭人連開3槍，住院後不少政壇人物紛紛前往探訪傷勢，就連台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和黃國昌、陳柏惟等人都到院關心，「港湖女神」高嘉瑜更是在旁獻唱祝福，所幸目前傷勢無大礙，已經出院在家休養。而今早他就在臉書PO文回想當時手術結束後接到第一通的關心致電，竟來自一位他意想不到的神秘客，讓他忍不住表示自己「羞愧又感動」。

館長中彈急送醫進行手術，住院7天後於3日由林口長庚低調出院，而今早他就回憶起手術結束的那天，自己接到的第一通關心致電，竟是由高雄市長陳其邁打來的電話。回憶起2018年自己在直播中對他的抨擊和批判，館長就表示「在電話中，你講了很多讓我感動的話，我18年對你罵了一堆，你還願意這樣對我，讓我感到羞愧又感動」。

▲館長曝光首位來電的是他以前砲火猛烈的對象陳其邁，也不禁感嘆。（圖／翻攝自臉書《飆悍》）

此外館長也感嘆，不少他之前所罵過的、批判過的人物，一得知他中槍的消息「不是可惜我沒死，就是酸言酸語笑我，大家可以上網看清楚」，對此更感受到陳其邁的關心格外真摯。文章曝光短短3小時，就引來超過7萬多人支持，就連陳其邁本人也親自回覆「館長加油！」，不少網友也留言「這個時候更能看到人心，不過阿館是就事論事啦！」、「沒啥好羞愧的，日久見人心啊」、「真心想為台灣付出的人，大家都是一家人！」。

▲現任高雄市長陳其邁，不少民眾期待他與館長再度「合體現身」。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.24）

事實上，在2018年九合一總統大選時，館長就公開力挺當時的國民黨高雄市長候選人韓國瑜，也曾與他一起直播專訪，不過專訪後臉書帳號竟遭停權7天，懷疑是遭不同陣營檢舉，也向陳其邁嗆聲「不然陳其邁也來嘛，但他招架得住嗎？」，而在今年8月高雄市長補選前，館長則「睽違兩年」的與陳其邁合體，不改犀利爽快的風格，就父親陳哲男的司法案件、國民黨候選人李眉蓁推動蘭姆酒產業等議題進行訪問對談。（編輯：楊智傑）