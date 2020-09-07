呂秀蓮：開放美豬牛藍綠都該道歉　尤其民進黨

呂秀蓮在文中說明了開放美豬、美牛的前因後果，明白指出，這是「政治問題」，也就是說那是美國幫助台灣的必要「回饋」，形同藍綠共業，既是共業，就要共同承擔。
她呼籲三點，包括了：1. 國民黨，尤其民進黨應為過去與現在決策的「昨是今非」向國人道歉，並向國人承諾以後不應純「為反對而反對」，一切作為均應理性、專業、負責。
2. 在五權憲法將依修憲邁向三權分立的過程中，請國人同胞共同防範「一黨獨大」、「一人專政」的復辟。需知接踵而來的不只日本核食問題，更可能有事涉國家安全如美國軍艦駐守台灣及其他危疑敏感的問題，2360萬台灣人民有權適度表達意見，拒絕政府黑箱作業。
3. 既然瘦肉精存留內臟不易排除，而國人又嗜食內臟料理，朝野應全力拒絕進口牛豬的內臟部位，不應答應全豬進口。也要作好標示，提供消費者充分資訊，以維護國人健康，並照顧國內豬農生意及生計。
以下是呂秀蓮發表的全文：
從美豬牛進口，談藍綠惡鬥
「我們的這個政府，在處理牛肉問題的時候，從來沒有跟我們商量過，沒跟國會商量，也沒跟在野黨商量，更沒有告訴我們的社會大眾，他在談什麼？他要做什麼？這種政府，是不透明的，是欺負民眾的，對不對？」
猜猜看，這句話是誰說的？是誰在罵誰？
答案是：蔡英文在罵馬英九。2009年馬英九跟美國簽訂「美牛進口議定書」，開放美國30個月以下小牛及去除風險物質的牛肉及產品進口。民進黨主席蔡英文發動「反毒牛」示威遊行。
11年後，蔡英文以總統身份，「突然」於8月28日宣布明年元月1日起，開放美豬美牛來台。她事先有跟國會商量、跟在野黨商量嗎？有告訴社會大眾她在談什麼、要做什麼嗎？那麼，「這種政府是不透明的，是欺負民眾的」，對不對？但蔡英文說她是「基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定」，「替國家做關鍵的決定，解決懸宕已久的問題。」
回顧一下瘦肉精風波的來龍去脈。1999年美國食藥管理局FDA首度容許飼料添加萊克多巴胺，2003年美國出現狂牛症，各國紛紛禁止美國牛肉進口，2005年台灣恢復進口。不久狂牛症復發，再度禁止進口，直到2006年局部開放30月以下小牛進口，但嚴禁帶骨牛肉。2007年扁政府預告制定萊克多巴胺容許量，準備有限度開放，遭豬農強烈反彈後放棄。2009年馬政府與美簽訂「台美擴大美牛進口議定書」，但排除內臟進口，蔡英文領導抗爭。2010年，立法院通過「食品衛生管理法修正案」，限制6個高風險部位進口，也嚴禁30個月齡以上牛隻及相關製品進口。2012年立法院根據聯合國「食品法典委員會」（CODEX）規定通過以10ppb為基準，允許開放美牛肌肉進口，但在野三黨包括民進黨全部反對，還霸佔立法院5天4夜。
由上可知，陳水扁總統要開放美豬牛時，國民黨堅決反對；馬英九決定開放美牛，蔡英文也誓死反對，如今蔡英文宣布開放，國民黨非反對不可。黨主席江啟臣指責蔡英文：不願接受國會監督、不與地方政府溝通、不管產業衝擊、不顧人民健康。一般消費者尤其豬農，眼睜睜看這兩個政黨翻雲覆雨，輪流上演「政黨惡鬥」的歹戲拖棚，如何忍受？
畜牧業者為使豬牛減少肥肉，方便市場出售，在飼料中添加瘦肉精，既減少飼料成本，又增加瘦肉。「萊克多巴胺」就是瘦肉精的學名，有毒性，但不高，在豬牛體內的代謝也很快，殘留量很低，人體4小時就會排除。科學檢驗指出，除非一次吃下7萬5千ppb的萊克多巴胺，才有中毒的可能。以體重50公斤的成年人計算，1天吃進5公斤以上的肉才會感到身體不適，但豬牛的內臟組織較易存留萊克多巴胺。
全球最大的養豬場及肉品加工廠是美國維吉尼亞州的「史密斯菲爾德」（Smithfield）公司，主要銷售到中國大陸，中資萬洲集團於2013年予以收購。由於目前全世界有160個國家禁用萊克多巴胺，包括中國，因此該公司禁用藥。事實上，美國只有22%的豬隻食用瘦肉精飼料，而台灣每年進口的豬肉只佔國人食用的10%，其中美國進口約在10%左右，因此國人吃到含瘦肉精豬肉的機率只有0.286%而已。
既然如此，為何17年來，藍綠「輪流」抗爭，纏鬥不休？原因不在科學論證，根本就是政治問題，內在因素為政黨惡鬥，外在因素則是美國壓力。
眾所周知，蔡英文「突然」宣布此一朝野「輪流」反對的政策，絕非「偶然」。不久前，美國突破斷交的禁忌，派出衛生部長來訪，接著川普正式成為共和黨總統候選人，兩天後蔡英文就宣布，並立即受到美國副總統、國務卿及多位共和黨高層的公開讚賞，接著國務院宣布將指派主管經濟及能源環境事務的國務次卿克拉奇（Keith Krach）來台洽商台美經貿合作事宜，明眼人當然知道這一切都在配合華府的節拍。
蔡英文說「基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標」，如果能明確說明，並依憲政正當程序進行，相信反彈不會太大。但食品安全屬行政院衛福部及農委會主管，依憲政程序，應經行政院院會通過後函送立法院爭取朝野立委支持，並向社會大眾及業界說明。遺憾的是，總統突然自行宣布，而且是立院休會期間，卻在宣布前只邀請執政黨立委餐敘告知，完全漠視在野立委，莫怪全國錯愕，而在野黨黨群起反彈。
陳水扁前總統最近透露，AIT早就明言美豬牛進口是「政治問題」，意即那是美國幫助台灣的必要「回饋」，無論何黨執政，都應善盡的「禮數」，形同藍綠「共業」，共業只得共同承擔。
以此為鑑，本文鄭重呼籲：
1. 國民黨，尤其民進黨應為過去與現在決策的「昨是今非」向國人道歉，並向國人承諾以後不應純「為反對而反對」，一切作為均應理性、專業、負責。
2. 在五權憲法將依修憲邁向三權分立的過程中，請國人同胞共同防範「一黨獨大」、「一人專政」的復辟。需知接踵而來的不只日本核食問題，更可能有事涉國家安全如美國軍艦駐守台灣及其他危疑敏感的問題，2360萬台灣人民有權適度表達意見，拒絕政府黑箱作業。
3. 既然瘦肉精存留內臟不易排除，而國人又嗜食內臟料理，朝野應全力拒絕進口牛豬的內臟部位，不應答應全豬進口。也要作好標示，提供消費者充分資訊，以維護國人健康，並照顧國內豬農生意及生計。