陳柏惟喊「1元換4萬」　陳玉珍：年輕政黨不懂歷史脈絡

日前黨產釋憲結果出爐，大法官宣告黨產條例全數合憲。黨產遭到凍結，讓國民黨自從2016年敗選後，歷任黨主席洪秀柱、吳敦義無一不為了每個月數千萬的開支煩惱。2017年吳敦義贏得黨主席選舉後，曾傳出連任失敗的洪秀柱希望能提早卸下職務。在年初進行黨主席改選時，如何在沒黨產的狀態下維持營運，也有許多討論。
對於國民黨主張故宮文物屬於合法黨產，門票收入歸國民黨，台灣基進立委陳柏惟指出文物是在南京臨時政府時期，國父孫中山和北洋政府袁世凱談判，將文物收藏在紫禁城，直到軍閥馮玉祥推翻北洋政府，文物才被帶走。
陳柏惟翻出過去國民黨在台灣發行新台幣，以舊台幣四萬換新台幣一塊的比例來兌換，回嗆「如果國民黨願意接受大家拿一塊跟他們換四萬，那我願意補助國民黨一人350元的門票。」
而對於陳柏惟的論點，陳玉珍聞言感嘆道「OK，這有很雜的歷史因素，基進黨是年輕政黨，不能了解早年歷史背景，陳委員也相對年輕，我不知道他有沒有了解，早年大家說黨國不分，但也很多人是不分政黨為國家努力，這才是最重要的。」
而對於黨產凍結、政黨財務狀況困難，陳玉珍說「我不認同黨產條例，這是在追殺國民黨，但既然時代已經走到這，國民黨就勇敢面對，以前民進黨也沒有黨產，一樣能走到執政，黨產資源很重要，但關鍵是理念要獲得民眾認同。」