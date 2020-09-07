微型飛彈突擊艇建案喊停？海軍：純屬臆測

海軍司令部今（7）日表示，本案依立法院108年度預算審議要求，需待原型艇完成合約設計及模擬儎臺測試，並向立法院專案報告獲同意後，始可啟動建造。本案110年度原編列預算新台幣12億3,134萬1千元，因109年9月始完成合約設計及模擬儎臺驗測報告，仍需依驗測結果實施審慎評估，故預判110年無法依計畫期程執行，為避免預算執行風險，覈實編列預算新臺幣1,122萬1千元，媒體報導與事實不符。
海軍司令部指出，本部現依據中科院、海發中心設計暨模擬儎臺驗測結果，審慎評估，完成報告後，預於109年10月向立法院正式提出報告，續依立法院決議執行，籲請媒體勿過度臆測。
海軍在李喜明擔任參謀總長期間，規劃建造60艘「微型飛彈突擊艇」，概念來自於雄三飛彈誤射事件，微型飛彈突擊艇噸位約50噸，具備體積小特點，能夠搭載2枚雄風二型或雄風三型飛彈，以及刺針防空飛彈，僅由2至3名官兵操作就可出海迎敵，在雷達上的呈現訊號如同一般漁船，敵方難以判斷是否為船艦。
不過，在台灣周遭海域冬季東北季風來時海象不佳，50噸重的飛彈快艇在風浪大於蒲氏五、六級以上時，難以出海執行任務，甚至連發射飛彈都有難度，還不如多採購岸基反艦飛彈發射車。