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微型飛彈突擊艇建案喊停？海軍：純屬臆測

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-09-07 12:50:06

▲中科院「光榮之星」海上測試載台曾被認為是微型飛彈突擊艇原型船，不過遭中科院否認。（圖／中科院提供）
▲中科院「光榮之星」海上測試載台曾被認為是微型飛彈突擊艇原型船，不過遭中科院否認。（圖／中科院提供）
海軍編列361億餘元的「微型飛彈突擊艇」案，連2年預算都是象徵性編列，日前提交立院的預算書指出， 110年度也僅編列1122萬餘元，傳出美方出售我國岸置型魚叉飛彈後，海軍已決定停止微型飛彈突擊艇建造案。對此，海軍表示，報導內容純屬臆測。

海軍司令部今（7）日表示，本案依立法院108年度預算審議要求，需待原型艇完成合約設計及模擬儎臺測試，並向立法院專案報告獲同意後，始可啟動建造。本案110年度原編列預算新台幣12億3,134萬1千元，因109年9月始完成合約設計及模擬儎臺驗測報告，仍需依驗測結果實施審慎評估，故預判110年無法依計畫期程執行，為避免預算執行風險，覈實編列預算新臺幣1,122萬1千元，媒體報導與事實不符。

海軍司令部指出，本部現依據中科院、海發中心設計暨模擬儎臺驗測結果，審慎評估，完成報告後，預於109年10月向立法院正式提出報告，續依立法院決議執行，籲請媒體勿過度臆測。

海軍在李喜明擔任參謀總長期間，規劃建造60艘「微型飛彈突擊艇」，概念來自於雄三飛彈誤射事件，微型飛彈突擊艇噸位約50噸，具備體積小特點，能夠搭載2枚雄風二型或雄風三型飛彈，以及刺針防空飛彈，僅由2至3名官兵操作就可出海迎敵，在雷達上的呈現訊號如同一般漁船，敵方難以判斷是否為船艦。

不過，在台灣周遭海域冬季東北季風來時海象不佳，50噸重的飛彈快艇在風浪大於蒲氏五、六級以上時，難以出海執行任務，甚至連發射飛彈都有難度，還不如多採購岸基反艦飛彈發射車。

▲國軍現役雄三超音速反艦飛彈，軍方曾以「航母殺手」名稱對外展出。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國軍現役雄三超音速反艦飛彈，軍方曾以「航母殺手」名稱對外展出。（圖／記者呂炯昌攝）
 

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