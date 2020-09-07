微型飛彈突擊艇建案喊停？海軍：純屬臆測

海軍在李喜明擔任參謀總長期間，規劃建造60艘「微型飛彈突擊艇」，概念來自於雄三飛彈誤射事件，微型飛彈突擊艇噸位約50噸，具備體積小特點，能夠搭載2枚雄風二型或雄風三型飛彈，以及刺針防空飛彈，僅由2至3名官兵操作就可出海迎敵，在雷達上的呈現訊號如同一般漁船，敵方難以判斷是否為船艦。

不過，

，還不如多採購岸基反艦飛彈發射車。