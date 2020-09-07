蔣萬安參選呼聲高！黨內聲量力壓羅智強　韓國瑜僅贏1人

台北市長2022年選舉還有兩年時間，不過國民黨就傳出有意安排立委蔣萬安參選。昨（6）日藍營台北市黨部主委黃呂錦茹也表示，蔣萬安已明確表態會參選下屆台北市長，引起外界高度關注。

雖然事後面對各界追問，蔣萬安遲遲沒有鬆口，

而消息曝光後他在黨內的聲勢也瞬間水漲船高，臉書粉專「聲量看政治」也分析國民黨內群雄聲量，掀起眾人討論。

昨日國民黨召開全代會，會中確定延續以中華民國憲法為基礎的九二共識、尊重中華民國存在等8大主張，也啟動「反瘦肉精公投連署」，不過眾人仍聚焦蔣萬安參選台北市長。臉書粉專《聲量看政治》對此就分析藍營內幾大政治要角的聲量，發現政治新星蔣萬安一人就獨攬了全黨人物29.55%的新聞聲量。

▲在黨內同志勸進下，國民黨立委蔣萬安醞釀為參選2022年台北市長準備。(圖/翻攝蔣萬安臉書)

該粉專統計藍營全國黨代表大會當日的新聞聲量，目前仍以黨主席江啟臣佔據聲量龍頭，佔了昨日國民黨新聞的31.81%，而位列第二的就是被證實準備參選2022台北市市長選舉的立委蔣萬安，佔昨日國民黨新聞的29.55%，力壓同樣表態想參選的台北市議員羅智強，其聲量僅佔3.06%。

而根據統計，位列

第三名的是前總統馬英九，佔昨日國民黨新聞的10.82%，前黨主席朱立倫與洪秀柱則分佔第四、第五名，僅佔昨日國民黨新聞的8%與7.44%。前高雄市長韓國瑜更是只有2.24%，唯獨勝過前立法院長王金平的1.52%，而新北市長侯友宜則維持3%的聲量熱度。

▲蔣萬安一人囊括全國民黨近三成的新聞聲量。（圖／翻攝自臉書《聲量看政治》）

事實上，徵詢過蔣萬安參選意願的黃呂錦茹也說，不論是蔣萬安或羅智強，目前所屬選區都僅是北市一部分，若有心參選市長，都要提早跨區布局，努力連結各區接地氣。而資深媒體人周玉蔻在其節目《周玉蔻嗆新聞》也透露韓國瑜似乎也有意參選，正積極與核心黨內好友見面，不僅展現參選台北市長，更有意劍指黨主席。（編輯：楊智傑）