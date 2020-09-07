蔣萬安戰北市？綠委建議黨中央超前部署迎戰

國民黨在召開完全國黨代表大會後，傳出可能將由蔣萬安代表國民黨參選2022年的台北市長選舉，民進黨將派誰出來迎戰也成為討論話題；從衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌，到民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農等人都被點名為「適合參戰的人選」。
吳思瑤指出，相較於國民黨能參選的人「寥寥可數」，民進黨在這一戰可謂「人才濟濟」，未來也必須依循黨內民主程序整合人選、推派強棒，但如此一來，整合的時間一定會比國民黨要長一些。吳思瑤表示，民進黨一定會打團體戰，不像國民黨以個人的明星戰來迎敵，但即便民進黨整合人選需要時間，由於國民黨已經進行部署，她建議黨中央可以針對市政開始研議，為未來的市長候選人來做籌備。
此外，由於目前民進黨台北市黨部主委仍是代理方式，為因應2022年選戰布局，吳思瑤也認為黨中央應該積極協調出主委人選，開始展開地方組織部署。
民進黨立委何志偉則說，只要是青壯世代、有國際觀的人選他都支持；另外，不僅台北市，全台各個直轄市長的布局也都要提早展開。至於人選部分，何志偉認為，距離選舉還有一段時間，有意參選者都應及早與地方展開連結。
而民進黨秘書長林錫耀表示，距離選戰還有2年多，民進黨對於未來台北市長的準備不必急於現在，只要全力把施政做好，相信只要黨強、就能奠定未來勝選的基礎。