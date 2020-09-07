為何蔣萬安「被表態」參選？周玉蔻揭內幕：韓國瑜也想選

國民黨立委蔣萬安昨（6）日被藍營黨部主委黃呂錦茹「證實」明確表態會參選下屆台北市長，先前跨出選區在北投設立法律諮詢服務站的行動，就被視為是他搶先布局2022年台北市市長之舉，在黨內的聲勢也瞬間水漲船高。而距柯文哲屆滿仍有2年時間，藍營為何已安排蔣萬安出馬，資深媒體人周玉蔻就表示，其中關鍵就在於前高雄市長韓國瑜也有意參戰，兩強可能在黨內初選時強碰。

周玉蔻今（7）早在自己節目《周玉蔻嗆新聞》中揭露，國民黨已開始佈局2022年台北市長，而立委蔣萬安從台北市第3選區（中山、北松山）跨區到北投設立辦事處是「不得不這麼做」，原因在於韓國瑜似乎也有意參選，正積極與黨內核心好友見面，不僅展現參選台北市長的意願，更有劍指黨主席之意。

▲周玉蔻透露前高雄市長韓國瑜有意參選台北市長。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

此外，周玉蔻也指出，蔣萬安在北投設立辦事處，「說白了，就是韓國瑜要選台北市長」，

。日前《NOWnews》記者就針對蔣萬安在北投設辦事處進行訪問，當時蔣萬安則回應會在適合的地點設立服務處，更強調最重要的是服務民眾，「我自己也是律師，從2015年參選，就在地方進行法律諮詢服務，獲得很正面迴響，民眾希望我可以到其他地方設立據點，是這樣的想法服務地方」。

▲國民黨立委蔣萬安在基層呼聲高，被表態迎戰2022北市市長選舉後，成為不少人矚目新星。 (圖/翻攝蔣萬安臉書)

儘管蔣萬安本人仍低調表示「目前會把重心放在立法院，捍衛民眾權益，回應民眾期待」，國民黨積極佈局2022台北市長的局勢仍引起眾人討論，除了呼聲最高的蔣萬安外，還有挾帶龐大支持者的韓國瑜和已宣布參戰的市議員羅智強，光是初選就十足有看頭，而替蔣萬安「被表態」的藍營北市黨部主委黃呂錦茹就說，不論是蔣萬安或羅智強，目前所屬選區都僅是北市一部分，若有心參選市長，都要提早跨區布局，努力連結各區接地氣。（編輯：楊智傑）