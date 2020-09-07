「蔣萬安VS韓國瑜」誰適合選台北市？資歷曝光全場一面倒

昨（6）日被藍營黨部主委黃呂錦茹指出，蔣萬安有意參選下屆台北市長，先前跨出選區在北投設立法律諮詢服務站的行動，就被視為是他搶先布局2022年台北市市長之舉，在黨內的聲勢也瞬間水漲船高。不過蔣萬安本人則低調表示「目前會把重心放在立法院，捍衛民眾權益，回應民眾期待」。
而周玉蔻在今（7）日的廣播中指出，國民黨已開始佈局2022年台北市長，而立委蔣萬安從台北市第3選區（中山、北松山）跨區到北投設立辦事處是「不得不這麼做」，原因在於韓國瑜似乎也有意參選，正積極與黨內核心好友見面，不僅展現參選台北市長的意願，更有劍指黨主席之意。
消息一出立刻引發社會關注，更有網友列出韓國瑜、蔣萬安的政治資歷對比：
蔣萬安
唯一的資歷就是立法委員，而且還是從2016年開始，目前沒有行政資歷。
韓國瑜
1990年當選台北縣議員、1993年當選立法委員，連任3屆、中和市的副市長、台北農產總經理、國民黨高雄市黨部主委、高雄市長。
完整資歷曝光，不少人紛紛回應，「口才也是一點，兩人比起來會知道差很多」、「韓的資歷跟能力都大勝」、「從理性可觀的角度來分析，韓總確實贏蔣」、「韓在選總統時，在台北拿六十八萬票哦...如果只選北市市長，有可能拿更高吧」；但也有人持相反看法，「講什麼行政資歷，柯P當選之前有當過？」、「離間計」、「蔣萬安比較理性吧」。（編輯：潘毅）