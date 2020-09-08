「蔡政府比馬政府退步！」時力批美豬開放行政程序不完備

時力總召邱顯智表示，行政機關針對法規命令發布預告時，行政院的標準是要預告 60 天，但此次的行政命令預告 7 天即公告，實施日期仍為明（2021）年一月一日，他質疑究竟有何急迫性，完全漠視法制的程序？
邱顯智表示，美豬美牛的議題在台灣爭議已久，立法院於 2012 年三讀修正食安法時也通過「考量國人之膳食習慣，萊克多巴胺安全容許量訂定範圍以牛肉為限，不得包括豬肉及豬、牛內臟」的附帶決議，立院也曾經在審查中央政府總預算時，做成開放美牛前，主管機關須先至立法院報告，經同意後方能開放之主決議，過去民進黨委員在衛環委員會攻防時，也曾引用前述主決議作為依據。
邱顯智質疑，在附帶決議和主決議沒有變動的情況下，行政機關怎麼可以違反立法院做出的決議，這是否代表立法院做出的決議形同具文？要求機關出來說明，但機關明顯藐視國會。邱顯智呼籲，立法院應該盡快開議，讓行政命令可以進到委員會實質審查。衛福部上週末召開記者會所提出的評估報告，其實跟過去國民黨提出、被民進黨痛批的報告差不多，完全看不出來有何合理的說明。
時力幹事長王婉諭強調，2010 年針對開放美牛修正食安法，民進黨團版本逕付二讀到三讀經過了 60 天以上，2012 年處理美牛萊克多巴胺殘留量也修正食安法，當時召開兩場公聽會，相關版本在委員會到三讀過程超過 90 天，「為什麼需要在週末緊急召開記者會，且僅預告 7 天?」此外，衛福部在9月1日、9月4日亦有召開相關諮詢會議討論，但至今兩場會議紀錄在專區均未公開。
王婉諭質疑，衛福部在昨（7）日預告公文上表示，若民眾針對預告修正的草案內容有意見，可以在衛福部的衛生法令檢索系統或公共政策網路參與平台上反映，但截至稍早記者會開始之前，均未在系統上查詢到讓民眾提出意見的地方，機關在許多程序尚未完備、資訊公開疏失的情況下，要強行通過這樣的行政命令究竟是否合理？
時力副總召陳椒華指出，面對美豬進口如此重要的食安議題，在民主程序上政府卻有許多嚴重缺失， 明年一月才會正式生效，還有將這麼長的時間， 卻連一場公聽會也不打算召開。在 2013 年到 2020 年之間，在每次動物用藥殘留標準修改時，都依照相關規定有超過 60 天。就算 2012 年含有萊克多巴胺的美牛要進口時，也都有 28 天的預告期間，更不用提這次的開放，也還有許多相關的學術研究結果，政府都還沒有透過會議做正式的討論， 實在令人失望。
陳椒華指出，這次美豬的開放僅僅有 7 天的公告期，但豬肉以及豬內臟都是國人常常食用的產品 ，因此更需要比較長的預告時間，去針對所有食安的疑慮，做出更充分的溝通與研究，並給國人一個清楚的說明與交代， 「蔡政府千萬不要比馬政府退步！」另外關於月齡超過 30 月的美牛進口，美國疾病管制中心（CDC）研究結果指出，非典型的狂牛症仍具有傳染給人類的潛在風險。 因此 30 月齡以上美牛的進口， 並非如衛福部所說的，完全沒有安全的疑慮， 政府要誠實面對所有的科學研究結果，不可以只是提出單方面有利的訊息來欺騙人民。