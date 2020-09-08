代表國民黨前往海峽論壇　王金平：盼能緩和兩岸緊張局勢

王金平強調，因為新冠肺炎疫情影響，兩岸間的官方論壇幾乎都取消，而這次海峽論壇則是相當重要的機會。「因為中美發生緊張關係，導致兩岸間的官方聯絡幾乎都停滯。」王金平說，「兩岸官方沒有直接聯繫的方式，這次海峽論壇則更加至關重要，希望能為兩岸間的緊張情勢帶來紓緩」。
而針對行程細節的部分，王金平透露，由於抵達中國大陸後，將進行2天的隔離檢疫，所以16日左右就會從台灣出發前往福建廈門，21日就會返抵國門。而因應台灣的防疫措施，回國後也將進行14天的隔離。王金平也強調，行程前應該會與黨主席江啟臣碰面，若有需要他傳達給中國大陸的訊息，他也會代為轉達。
面對媒體詢問，是何時接到黨主席江啟臣的委託，擔任國民黨前往海峽論壇代表團長？「大概兩個禮拜前吧？先是打電話來，然後當面又說了一次。」王金平說，「因為兩岸處於一段時間的緊張關係，我也希望這次前去參加論壇，釋出若干善意與對岸多做溝通。」王金平強調，這段時間台灣的人民對中國大陸不滿意，對岸的人民也對台灣不太滿意，希望這次前往大陸，能夠緩和雙方，讓兩岸維持和平穩定。
而針對前往中國大陸參與海峽論壇一事，原本陸委會抱持著反對態度，後來態度則軟化，強調政府支持對等尊嚴、合於規範、不涉任何政治前提的兩岸交流。對此王金平也緩頰，強調陸委會並非不讓他前往，而是在基於法理上對他進行提醒與告知，王金平也強調，這次前往海峽論壇，將會完全遵守相關法律。
而現場媒體也追問，在兩岸局勢緊張的情況下，答應擔任國民黨代表團長前往海峽論壇，是否會擔心被外界貼上「親中」的標籤？對此王金平似乎不太擔心，並且重申前往海峽論壇，是為了兩岸局勢的和平與穩定，「外界怎麼看我，我都給予尊重，但重要的就是盡其在我，為兩岸的和平做努力。」王金平說，「我就是走我該走的路，做我該做的事」。