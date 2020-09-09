NOW早報／爆熱戀曾玟學！賴品妤「大方認愛」：品學兼優

民進黨立委賴品妤被週刊直擊與苗栗縣議員曾玟學出雙入對；昨（8）天賴品妤也發表聲明，大方認愛！表示私領域可以給她們兩人一點空間，未來他們在公領域上會繼續努力「品學兼優」！
今日天氣／各地天氣悶熱 午後防局部雨
今（9）日各地仍為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東南部地區有零星短暫降雨，午後北部、東半部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨，北部地區清晨至上午偶有零星短暫降雨；氣溫方面，白天各地高溫約在32至35度，台北市、新竹縣、嘉義市及台東縣局部地區有可能出現36度的高溫，外出請需好防曬工作並多補充水分。
瘦肉精標準「夜襲」掛網 陳時中緩頰：行政作業需要
食品藥物管理署7日深夜在官網低調上架瘦肉精萊克多巴胺殘值容許量，同時對於有添加到豬油的食品，並無強制標示產地引發各界議論，衛福部長陳時中昨（8）日上午出席「參與疫情關懷中心護理專業志工聯繫會活動」受訪表示，深夜掛網應該只是行政作業的需要，而未來對於所有有添加豬油的產品都會朝向要標示的方向進行。
這8天生日注意 65萬人獲紙本藝FUN券
文化部昨（8）日以抽籤方式抽出「紙本藝FUN券」，中午抽籤結果出爐，凡4日、6日、9日、11日、16日、18日、20日與30日出生申請者均中籤，總計中籤人數有659,068人，比原定60萬份超出近6萬，超出人數文化部全數買單。
回國後跳針？捷議長改口「沒說台灣是國家」 網一看崩潰
捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）本（9）月初率團訪台，當時在立法院演說，以一句「我是台灣人」獲得滿堂喝采；不過，韋德齊返國後接受《CNN》訪問，卻改口強調從未說過台灣是獨立國家，消息一出立刻讓許多台灣人感到錯愕。對此，就有網友在PTT八卦版分享看法，直呼「騙口罩嗎？」
月收6位數全公開！阿滴親曝「收入來源」認了：有點虧損
近年來台灣新興職業YouTuber崛起，現今網紅頻道多到不可數，甚至成為青年心目中的夢幻職業。近期YouTuber「瑀熙」就上傳了新片，其邀請了百萬網紅「阿滴」一同合作，影片中阿滴也曝光了平日工作生活，以及許多人好奇的月收入真實數字和收入來源，不過讓人驚訝的是，阿滴在影片中就自認了公司「有點虧損」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。