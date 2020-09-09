嚇阻片面侵略行為！蔡英文「8字」曝台灣信念：強化自衛

昨天晚上，蔡英文在臉書以「疫情或許改變了我們的生活，但改變不了我們捍衛民主的決心！」為題發文，她強調，「自助助人，助人人助」是台灣堅持的信念，面對印太區域嚴峻的安全挑戰，我們會致力於強化自我防衛能力。我們也願意和理念相近的國家攜手，維持一個鼓勵合作、透明的戰略秩序，才能嚇阻片面的侵略行為。換句話說，「台灣需要的戰略，是一個既能避戰、又能清楚傳達我們捍衛民主決心的戰略。」
蔡英文更提到，她很高興美國前國家安全顧問麥克馬斯特（H. R. McMaster）回應了她的主張，麥克馬斯特在視訊演說中，明確建議要「跟進強化台灣防衛的努力」並「強化台灣的聲量」，讓更多人聽見台灣的意見，共同維護印太區域的和平、繁榮及穩定。
文末，蔡英文也向大家喊話，「疫情終將過去，我相信我們和國際社會的夥伴，將會凝聚在一起，持續驅動未來的發展。」（編輯：許苡晴）
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