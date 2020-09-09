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嚇阻片面侵略行為！蔡英文「8字」曝台灣信念：強化自衛

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-09 07:46:19update2020-09-09 07:46:24

▲總統蔡英文8日出席「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」開幕典禮，而面對印太區域嚴峻的安全挑戰，蔡英文也在臉書表示，「自助助人，助人人助」是台灣堅持的信念，並強調會致力強化自衛能力。（圖／記者陳明安攝）
▲總統蔡英文8日出席「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」開幕典禮，而面對印太區域嚴峻的安全挑戰，蔡英文也在臉書表示，「自助助人，助人人助」是台灣堅持的信念，並強調會致力強化自衛能力。（圖／記者陳明安攝）
外交部與財團法人國防安全研究院舉辦的「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」昨（8）日登場，總統蔡英文透過視訊，和來自10多個國家的與會者交流，會議內容主要聚焦在區域安全。而面對印太區域嚴峻的安全挑戰，蔡英文也在臉書表示，「自助助人，助人人助」是台灣堅持的信念，並強調會致力於強化自我防衛能力。

昨天晚上，蔡英文在臉書以「疫情或許改變了我們的生活，但改變不了我們捍衛民主的決心！」為題發文，她強調，「自助助人，助人人助」是台灣堅持的信念，面對印太區域嚴峻的安全挑戰，我們會致力於強化自我防衛能力。我們也願意和理念相近的國家攜手，維持一個鼓勵合作、透明的戰略秩序，才能嚇阻片面的侵略行為。換句話說，「台灣需要的戰略，是一個既能避戰、又能清楚傳達我們捍衛民主決心的戰略。」

▲總統蔡英文8日出席外交部與財團法人國防安全研究院舉辦的「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲蔡英文8日出席外交部與財團法人國防安全研究院舉辦的「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文更提到，她很高興美國前國家安全顧問麥克馬斯特（H. R. McMaster）回應了她的主張，麥克馬斯特在視訊演說中，明確建議要「跟進強化台灣防衛的努力」並「強化台灣的聲量」，讓更多人聽見台灣的意見，共同維護印太區域的和平、繁榮及穩定。

文末，蔡英文也向大家喊話，「疫情終將過去，我相信我們和國際社會的夥伴，將會凝聚在一起，持續驅動未來的發展。」（編輯：許苡晴）

▲蔡英文臉書全文。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲蔡英文臉書全文。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
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關鍵字

蔡英文 侵略行為 自衛 台灣信念 疫情

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