嚇阻片面侵略行為！蔡英文「8字」曝台灣信念：強化自衛

外交部與財團法人國防安全研究院舉辦的「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」昨（8）日登場，總統蔡英文透過視訊，和來自10多個國家的與會者交流，會議內容主要聚焦在區域安全。而面對印太區域嚴峻的安全挑戰，蔡英文也在臉書表示，「自助助人，助人人助」是台灣堅持的信念，並強調會致力於強化自我防衛能力。

昨天晚上，蔡英文在臉書以「疫情或許改變了我們的生活，但改變不了我們捍衛民主的決心！」為題發文，她強調，「自助助人，助人人助」是台灣堅持的信念，面對印太區域嚴峻的安全挑戰，我們會致力於強化自我防衛能力。我們也願意和理念相近的國家攜手，維持一個鼓勵合作、透明的戰略秩序，才能嚇阻片面的侵略行為。換句話說，「台灣需要的戰略，是一個既能避戰、又能清楚傳達我們捍衛民主決心的戰略。」

▲蔡英文8日出席外交部與財團法人國防安全研究院舉辦的「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文更提到，她很高興美國前國家安全顧問麥克馬斯特（H. R. McMaster）回應了她的主張，麥克馬斯特在視訊演說中，明確建議要「跟進強化台灣防衛的努力」並「強化台灣的聲量」，讓更多人聽見台灣的意見，共同維護印太區域的和平、繁榮及穩定。



