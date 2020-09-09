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縣市長滿意度民調　綠營批盧秀燕「靠別人墊背」

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-09-09 11:22:55update2020-09-09 12:38:36

▲台中市長盧秀燕施政六都倒數第二，綠營議員批，失去了前高雄市長韓國瑜當墊底後，現在要靠台北市長柯文哲來墊背。(圖／資料照片)
▲台中市長盧秀燕施政六都倒數第二，綠營議員批，失去了前高雄市長韓國瑜當墊底後，現在要靠台北市長柯文哲來墊背。(圖／資料照片)
《天下雜誌》公布2020年縣市首長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕施政，六都倒數第二，僅贏過台北市長柯文哲；民進黨台中市黨部及議員今(9)日批評，盧秀燕施政分數59.7不及格外，失去了前高雄市長韓國瑜當墊底後，現在要靠柯文哲來墊背，更顯得市府施政無能，要求盧秀燕向市民道歉。

市長盧秀燕表示，尊重各項民調，上任以來各項民調評比都呈現台中市政穩健成長，包括大智路貫通、台中捷運綠線啟用、公托公幼倍增、改善台中空污等政見逐一實現中，將持續謙虛聆聽市民的意見，未來會繼續努力，全力拚台中市政。

民進黨市黨部主委、市議員李天生表示，盧市府團隊對於前朝政策不是收割就是廢止，完全沒有屬於自己市府團隊的施政方針，包括重大刑案頻傳導致治安不佳，讓台中市再度冠上「高譚市」惡名、花博免費政策導致高負債、賣掉社會住宅用地、爆發垃圾山危機、綠柳川葫蘆墩圳維護不佳、花博園區場館荒廢等事跡，難怪整個市府團隊民調成績頻頻吊車尾，讓台中市的施政淪為空話、市民被當笑話。

市議員周永鴻指出，盧秀燕上任以來，幾乎看不到盧團隊的規劃與建設，包括水湳國際會展中心、台中綠美圖、共融公園改名美樂地、重大招商投資、大智路打通、國民運動中心建設、民營托嬰中心及親子館、非營利幼兒園、空污改善等，不是收割就是換個名稱重新包裝成自己的政績。

周永鴻強調，施政分數的進步與否要看市民是否有感，盧市府團隊上任以來施政無感，台中退步是事實，盧市府不能靠別人墊底比爛。

市議員蔡耀頡批評，盧秀燕的民調低迷眾人皆知，與去年相比，台中市在六都施政滿意度評比中，五個指標三個下降，其中施政力、文教力、社福力都退步，其中社福力最慘，成績退居六都墊底，更應該加強檢討。

蔡耀頡也說，少了前高雄市長韓國瑜創造新議題轉移焦點，盧市府團隊上任將近2年，對於空污議題只緊咬中火不放，毫無其他對策，近期頻頻發生重大治安事件，也讓民眾看破手腳。

市議員邱素貞認為，盧秀燕的一貫作風「好康就收割、有事推中央」的「中央處理器」行事風格，更讓台中市光榮感盡失，也失去市民的信任及滿意，難怪上任以來民調接連吊車尾，在沒有前高雄市長韓國瑜墊底以後，現在要靠台北市長柯文哲來墊背，更顯得市府施政無能。

關鍵字

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