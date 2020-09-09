曾為「質感」槓上白冰冰　丁允恭遭爆劈腿4女請辭獲准

在投身政治圈之前，丁允恭是個知名的作家、獲獎無數，丁允恭初入政壇時，是在立委職羅文嘉國會辦公室擔任助理，2008年南下高雄，成為市長陳菊的文膽、成了陳菊的愛將，後來出任高雄市政府新聞局局長；2017年，時任行政院長的賴清德向陳菊借將，丁允恭轉任行政院顧問，後擔任行政院副發言人一職。2019年在民進黨秘書長羅文嘉邀請下，丁允恭接任民進黨新聞部主任，並在同年的5月轉任總統府發言人。
在擔任行政院副發言人期間，丁允恭曾為了「質感」槓上資深藝人白冰冰，氣到讓白冰冰脫口罵丁允恭「賤人」。
當時的高雄市長韓國瑜找來白冰冰取代天團五月天，擔任高雄市的元月代言人，並指接下來還要找名嘴陳文茜、藝人陳美鳳或作家瓊瑤代言；消息曝光後，丁允恭在臉書貼出一張有白冰冰肖像的新聞截圖指出：「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。」
此話一出，引發白冰冰的不滿表示，開心受邀擔任高雄市觀光大使，也努力幫高雄宣傳，丁允恭何必唱衰，質疑丁允恭「歧視本土藝人」，更傳出白冰冰痛批丁允恭「賤人」要他閉嘴，但遭白冰冰否認。不過，事後傳出錄音檔，白冰冰立刻改口，承認自己確實說了「賤人」，自稱是「笑談」，改編「賤人就是矯情」的台詞，引發軒然大波。
眼見風暴越演越烈，丁允恭出面表示，當時的評論「是對市府政策的建議，而非對白冰冰個人的批評，如果讓白冰冰感到不舒服，願意表示歉意」這段風波才逐漸平息，而對於白冰冰「賤人」的批評，丁允恭則將通訊軟體的個人大頭照，合成「賤人」二字，幽默自嘲。
與白冰冰互槓3個月後，丁允恭又因為一件「燒國旗」上衣惹議。4月中旬，丁允恭為回應台灣軍艦群聚感染新冠肺炎一事，在總統府前接受媒體採訪，但他身上穿著一件「打火機燃燒國旗」的黑色上衣卻意外引起爭議，甚至遭國民黨立委洪孟楷抨擊，對國旗抱持著如此輕藐的態度、徹底失格。
丁允恭事後也澄清，因為收到緊急的臨時約訪，所以穿著T恤就受訪了，然而這件上衣是台灣政治劇集《國際橋牌社》所設計的T恤，他是站在鼓勵本土文創的角度，所以平時會穿著相關服裝，也始終都期待，台灣的文化相關產業能夠蓬勃發展，相信這是台灣走向世界的重要契機。
接著，又在上個月被週刊直擊戀上小他18歲的女記者，但因丁允恭早已與前妻嚴婉玲離婚，並未激起太大漣漪；未料這次前女友跳出來爆料，指控他一次劈腿4女、遭逼墮胎，更直指丁允恭是渣男，再次掀起風暴，也讓丁允恭辭去總統府發言人職務。