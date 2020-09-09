丁允恭獲獎小說遭起底！一句「猥瑣到令人不忍」被狂吐槽

總統府發言人丁允恭今（9）被前女友爆料，指控他在任職高雄市政府新聞局長期間「利用上班時間在局長室與其發生性關係」，今早丁允恭也火速請辭發言人一職，而曾擔任高雄市新聞局長、總統府發言人等職位的他，曾被陳菊形容是有才氣的浪漫文青，事件曝光後有網友就翻出他先前得獎文章，發現當年就曾在創作內容中寫下「偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍」等字句，引起眾人討論。

根據鏡週刊報導，丁允恭在擔任高雄市政府新聞局長時，不僅同時劈腿多人，還要求懷孕的對象「為了政治前途」墮胎，桃色風波掀起外界輿論，而過去投身政治圈之前，丁允恭也獲獎無數，發表不少得獎作品，其短篇小說《擺》更是在2006年獲得第二十九屆時報文學獎短篇小說獎首獎，

▲總統府發言人丁允恭今早向總統蔡英文請辭獲准。（圖／《NOWnews》資料照片）

如今該篇創作卻遭網友起底，內容講述男子以運動為由，帶著計步器到住家樓上女鄰居偷情，文章片段更寫下「男人以快走運動為由，遮掩外遇行徑，在床上動作時必須誇張突刺，那副偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍。當激情的雲雨散去，男人腦海裡會不會升起一絲絲愧疚的輕煙？當年口口聲聲要拯救被壓迫的貧弱族群，如今只會壓在別的女人身上，傷害最親近的人」。

▲這篇獲獎的短篇小說遭起底後，掀起眾人討論。（圖／翻攝自臉書粉專 《肯腦濕的人生相談室》）

過去的文章被翻出後，不少網友就感嘆當年有才華的人，如今卻惹上一身腥，也有網友嘲諷「果然猥瑣到令人不忍」、「超超超前部署」、「原來是自傳啊！我還以為是短篇小說」、「生動活潑，身歷其境」，但也有網友肯定他的文學造詣「不得不說擺真的好看，他在寫作上的功力真的很強」。

事實上，根據《NOWnews今日新聞》記者整理，丁允恭在2008年就成為時任高雄市長陳菊的文膽，而後更轉任高雄市政府新聞局局長，2017年時被當時行政院長賴清德「借將」轉調行政院顧問，而後擔任行政院副發言人，去年則在民進黨秘書長羅文嘉邀請下，接下民進黨新聞部主任一職，5月就轉任總統府發言人。

而事件曝光後，丁允恭也立刻發表聲明，表示自身行為的確有違反社會期待，也向各界致上最深歉意，除了立即請辭總統府發言人職務，也強調報導內容未盡傳實。（編輯：楊智傑）