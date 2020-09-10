三軍士官新生聯合開學典禮　蔡英文：我是你們最強後盾

蔡英文在國軍109年三軍士官新生聯合開學典禮致詞時表示，很高興，再度以中華民國三軍統帥的身分與士官們分享喜悅，恭喜新生們在接受嚴格入伍訓練和震撼教育考驗後，邁向未來軍旅生涯的起點。
蔡英文說：「今天的榮耀傳承日，我和各位陸海空軍專校的同學們，共同站在這裡，舉行開學典禮，除了告訴大家三軍一體，聯合作戰的重要性，更代表我對士官弟兄姊妹們的重視。」因為士官在協助軍官順利達成戰訓任務的過程中，扮演重要的角色，同時也是軍官和士兵之間的橋梁。此外，更要促進軍民之間的合作，為全民國防打下鞏固的基礎。
蔡英文也提到今年1月在黑鷹失事事件中殉職的總士官韓正宏。蔡英文指出，韓正宏從基層士官開始，經歷過連、營、旅、軍團及司令部的磨練，到擔任總士官長一職。他的付出不僅受到國軍的認同，也因為他的努力，國軍士官制度的精進正要推動。然而，才開始推動精進士官制度的第一步，韓正宏就因公殉職。
蔡英文期許所有在場士官，都能以韓正宏為榜樣，傳承他對士官「素質高、戰力強、守紀律、有信念」的期許和要求，成為優質士官團隊；同時
我在這裡，也要國防部長嚴德發督導參謀總長黃曙光、請參謀總長黃曙光領導三軍士官督導長，進行整體規劃，落實韓正宏的改革理念，並於近期內提報。
蔡英文強調：「我向各位保證，國軍守護國家，我一定會是大家最強的後盾，士官是國軍的基幹，我一定會和各位站在一起，克服所有困難。讓你們當前的選擇和未來的努力，成就出值得驕傲的士官。」最後也歡迎台灣的熱血年輕人，加入保家衛國的行列，為國軍注入新血。